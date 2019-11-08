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這是我們喝的水嗎？ 東嶼坪水塔流出黃水怵目驚心
2019-11-08 13:08:25
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入南方四島國家公園的東嶼坪，供應島上居民生活用水的水塔，竟然流出黃污水，令人怵目驚心！引起議員陳佩真關心，望安鄉公所表示，深水井乾涸抽到沉澱土所致；海洋國家風景區管理處表示，因管線老舊，海淡水無法供應。
東嶼坪與東吉嶼為南方四島雙星島嶼，2014年海洋國家風景區管理處進駐設站，發現島上居民生活用水均使用井水，但地下水量易受天然環境影響，加上既有供水管線設施老舊，造成供水量與品質受限，嚴重影響社區居民之生活，因此分在2島興建海水淡化廠，每日可生產生活用水20公噸，生飲水3公噸。
雖然東嶼坪海淡廠完工啟用，並將水送至水塔與井水混用，但卻發現水塔與住家供水水管老舊，漏水嚴重，1星期漏光50噸海淡水，迫使海管處只能供應港口附近住戶機關，較遠的村落只能仰賴深井水，但新近天旱無雨，深井水乾涸見底，都抽到黃污水，民眾根本不敢使用。
原本海管處要送水給村民使用，但因家戶都未設水塔無法儲水，明年已編列經費，將全面汰換水管管線，一勞永逸解決東嶼坪民生用水問題；至於現在水質不佳當務之急的問題，望安鄉公所表示，東嶼坪社區可自行雇工清洗水塔，相關費用向鄉公所申請報銷，由於黃污水沉積土也會影響抽水馬達運作，將建請村長盡快申請。