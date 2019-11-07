媽宮好行路線 增澎湖生活博物館、水族館2景點

媽宮好行北環線新增秋冬旅遊路線，澎湖生活博物館入列。（澎湖縣政府旅遊處提供）

2019-11-07 20:57:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕邁入第4年的澎湖「媽宮好行北環線」，今年首度安排隨車專業導遊全程解說，增加上車站點，調整著名景點停留時間，並針對秋冬旅遊路線，新增澎湖生活博物館、澎湖水族館2個景點，增加深度文化知性之旅行程。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年台灣好行「媽宮北環線」，從7月起安排專業導覽人員隨車全程解說，透過最地道的澎湖故事帶著遊客輕鬆領略澎湖獨特人文及自然景觀，遊客反應熱烈，好評不斷，搭乘人數較去年成長13%，這是型塑澎湖友善旅遊環境品牌新契機。

另外針對秋冬路線 ，旅遊處自即日起至明年3月31日止，推出全新好行路線，新增兩大場館景點「澎湖生活博物館」及全新開幕的「澎湖水族館」，希望帶領遊客探尋台灣首座城市博物館神秘面紗，深入了解澎湖迷人海底生物，體會在地人文歷史底蘊，希望顛覆民眾對澎湖秋冬不宜旅遊之刻板印象，打造秋冬遊澎湖新型態。

增加新路線的原因，旅遊處指出，「澎湖生活博物館」11月起推出「澎湖海底新發現VR體驗活動」，遊客可藉由VR設備，實際化身為潛水員打撈沉船古物，透過身歷其境的感受加深參訪記憶。「澎湖水族館」今年全新開幕後，館內海洋生物、精彩餵食秀等，儼然讓水族館成為最新熱門拍照打卡景點。詳情可洽「台灣行好媽宮北環線」官網http://phshuttlebus.penghu.gov.tw/查詢。

今年重新開幕的澎湖水族館，也是媽宮好行的秋冬新路線。（澎湖縣政府旅遊處提供）

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