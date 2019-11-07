馬公海邊小屋「達利屋」爆紅 竟無人知曉名字來源

澎南海邊一座小屋，竟然在谷歌搜尋有名字叫做達利屋。（記者劉禹慶攝）

2019-11-07 19:40:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在澎湖縣馬公市澎南201號縣道青灣路旁，有一座廢棄小屋， 近來卻有網友意外在谷歌大神搜尋到名字，取名為「達利屋」，但遍詢當地耆老與上網徵詢網友意見，卻無人知道名字來源，但意外讓達利屋爆紅，成為新興觀光打卡景點。

根據了解，該座水泥小屋就在海邊路旁，據一名在地嚮導仁宏在網路留言，指出此建築原為「國軍軍事技能訓練場」，有一鋼索橫跨，類似於現今突擊吊橋，起點為該建築，終點為水面上；後更改為「戰鬥營訓練場」，海龍蛙人部隊以此訓練，從高空快速滑降至指定點迅速狙殺敵人並訓練膽識用途。

但達利屋的由來，卻無人得悉，在澎湖最大的旅遊入口網站沿著菊島去旅行發問，網友紛紛表示沒有聽過，有人指出可能是網紅自行命名，更有人表示直接上網就能更改名字，還有網友指稱該建築因有階梯，遠遠看外觀很像大象，因此也有人稱為大象屋，不論名字為何？卻意外讓這座小屋網路爆紅。

但由達利2字上網查詢，發現達利在印度種姓制度，依階級分為婆羅門（祭司級）、剎帝利（武士和統治者級）、吠舍（農牧商者級）、首陀羅（奴僕級）四種階級，而達利人不被列入任何種姓，被視為不潔的賤民，而且身分世襲。達利人在梵文的原意為「被壓傷的人民」，又稱作「不可接觸者」。達利人居住的房屋建築形似此海邊小屋，推測可能因此而得名。

海邊建築因有階梯，因此也有民眾取名為大象屋。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法