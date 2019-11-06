明年澎湖花火節4月20日登場 燈光節8月8日接力

明年澎湖國際海上花火節，確定4月20日正式登場，並新增離島場。（記者劉禹慶攝）

2019-11-06 19:12:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節與國際海灣燈光節接力登場，截至10月統計，旅遊人數創下突破120萬人次歷史新高，當然秋冬旅遊補助也功不可沒，因此明年活動提早公布，花火節4月20日登場、燈光節8月8日接力。

澎湖縣政府旅遊處表示，明年花火節將於4月20日至6月25日華麗登場，每週一、四晚上在馬公市觀音亭施放，並加場5月9日吉貝、5月30日七美及6月13日望安等3場離島花火，共計23場次。縣長賴峰偉熱情邀請大家一起參與澎湖觀光年度盛事，感受繽紛璀璨的花火饗宴。今年加入離島場次，希望能提升離島遊客留宿率，並讓離島民眾也能體驗花火之美。

另外繼今年花火節以無人機科技燈光秀搭配煙火演出成功帶動話題，明年澎湖縣政府主打國際煙火競賽，預計招募8組國際頂尖團隊加入花火施放行列，安排4月30日至6月18日每週四花火場次進行國際表演賽，並在篤行十村規劃花火體驗館，陳展花火節17年來的歷史，並設計互動式體驗，讓民眾可以身歷其境花火的繽紛燦爛。

根據澎湖縣政府旅遊處統計，今年旅遊人次至10月止達120萬8千多人，已超越去年全年的量。 特別是10月份人數創歷年來10月份單月新高， 顯示秋冬觀光旅遊補助旅宿奏效， 還有一連串的行銷活動帶動之下 ， 各界齊心努力 共同推動的成果，尤其澎管處澎湖國際海灣燈光節接力登場，與澎湖花火節打造觀光雙品牌，讓全年旅遊活動絕無冷場。

今年成功引爆旅遊話題的澎湖國際海灣燈光節，明年8月8日接力登場。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法