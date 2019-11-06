臺灣更生保護會澎湖分會 慶祝更保節表揚志工

正副主任更生輔導員薛國忠、蕭芬蓮，獲得志工表揚殊榮。（記者劉禹慶攝）

2019-11-06 13:13:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕面對再犯率最高的煙毒專責監-澎湖監獄更生人輔導工作，臺灣更生保護會澎湖分堅持走過74個年頭，今在澎湖監獄教誨堂舉行志工表揚大會，由澎湖地檢署檢察長黃謀信與澎湖分會主任委員呂榮進共同主持，並展示收容人技訓成果。

澎湖鼎灣監獄為煙毒專責監，收容15年以上或無期徒刑重犯，但因煙毒犯再犯機率高，除了在監獄內加強技訓傳授、心靈宗教信仰輔導外，並透過更生保護協會持續關心更生人生活，遠離毒害誘惑，雖然過程相當艱辛，但澎湖更生分會志工們努力下，近年來已有效降低再犯率，並且帶領不少更生人重返社會創業成功。

今日表揚典禮，澎湖監獄典獄長林明達、湖西鄉長吳政杰、澎湖縣政府參議馬金足、勝國飯店董事長黃建築、昇恆昌基金會經理楊智超、澎湖國際獅子會長林永彬等人都出席共襄盛舉；會中頒獎表揚績優單位與個人，正副主任更生輔導員薛國忠、蕭芬蓮等人都在表揚之列，感謝為澎湖更生工作推動的努力。

另外會場中也展示澎湖監獄近年來技訓成果，除了傳統紙雕、石雕及砂畫等外，新近學習烘培咖啡班、窯燒碗盤圖案、皮雕飾件等成果，展出後一鳴驚人，讓外界訝異收容人的巧手及創意，澎湖監獄也接受客製化碗盤圖案訂購，保證能有全球唯一專屬的碗盤。

更保協會澎湖分會主任委員呂榮進，頒獎表揚更生輔導員。（記者劉禹慶攝）

澎湖監獄窯燒碗盤，圖案栩栩如生，可接受客製化訂購。（記者劉禹慶攝）

收容人巧手雕出的旭蟹，以澎湖玄武岩黑石創作。（記者劉禹慶攝）

神秘高牆飄咖啡香，澎監烘培咖啡遠近馳名。（記者劉禹慶攝）

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