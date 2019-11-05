企業善盡回饋社會善心 NET捐贈澎湖家扶中心提貨券

NET善盡企業回饋社會責任，前往澎湖家扶中心捐贈提貨券。（澎湖家扶中心提供）

2019-11-05 22:56:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2年前在澎湖馬公中正路設點的連鎖服飾店NET主富服飾公司，在歲末寒冬蔫氣變冷之際、前往澎湖家扶中心捐贈50萬提貨禮券，NET自去年在澎湖設立門市，接連2年都捐贈提貨禮券予澎湖家扶中心扶助的貧困兒少。

今日NET董事長室王語欣小姐及澎湖中正店劉瑋欣店長，代表公司捐贈50萬元的提貨禮券，愛心的投入數不勝數，卻低調行善，婉拒感謝狀及贈予儀式，只為落實企業社會責任，讓貧困家庭的孩子在天冷時穿暖暖、新年有新衣穿，善盡企業回饋社會的責任。

澎湖家扶社工表示：「去年孩子的回饋都蠻好的！天冷孩子會有防風、禦寒外套的需求，但因普遍單價較高，家庭礙於經濟考量，大多都撿家中手足的舊衣穿。有提貨禮券，孩子能因應需求，挑選適合自己的服飾，特別是七美、望安的孩子，難得上來馬公，看見他們藏不住的喜悅，心裡很替他們開心！」

就目前澎湖家扶中心的扶助家庭，大部分家長光每月家庭開銷的負擔已非常少，孩子鮮少有買新衣的機會，衣服多為手足間共穿或穿善心人士捐贈的二手衣。

NET對貧窮弱勢兒少的照顧，讓孩子有機會，挑選自己喜歡的新衣，而孩子們也特別準備了小卡寫上感謝小語，想親自表達內心感謝。而澎湖家扶中心亦表示，非常感謝NET的善心之舉，創造澎湖更多美麗的小島風景。

家扶中心受扶兒童，寫下感謝卡片感謝NET幫助。（澎湖家扶中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法