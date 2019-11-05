改善海洋污染源 光榮水資源中心動土

光榮水資源中心舉行動土典禮‧各界貴賓上香祈福。（記者劉禹慶攝）

2019-11-05 22:52:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕四面環海的澎湖群島，轄境內雖無重工業污染，但家庭污水直接排放入海，對於海洋傷害甚鉅，繼山水和西衛兩座水資源回收中心啟動運作後，第三座「光榮水資源回收中心」今日正式開工動土。

澎湖早年因缺乏污水下水道處理系統，家用生活廢水直接排入大海，對海洋生態環境造成傷害，縣府為此積極投入污水下水道系統建設計畫，除了已啟用可日處理800噸及200噸水量的西衛、山水水資源回收中心，透過積極爭取內政部營建署補助，計畫在光榮及雙湖園再各設一座水資源回收中心。

開工動土典禮由府會雙首長縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲主持，營建署南區分處長林厚名專程跨海參加，在舞獅表演、上香、獻花進果、祈求庇佑等傳統儀式後，與會貴賓們一同用鏟，象徵工程正式開工。「澎湖縣污水下水道系統建設計畫」共分三期三區辦理，「光榮及雙湖園水資源回收中心」屬第一期第一區核心工程。

「光榮水資源回收中心」為地上2層、地下1層建築，主要處理馬公市光榮、重光、朝陽及光明四里每日約2300噸家庭污水，工期為540日曆天，預定將於110年6月完工，總工程費計1億9440萬元整，由內政部營建署核定補助。採用「MBR生物薄膜技術」與傳統生物處理系統相比，可減少用地面積，經濾膜處理後的水質極佳且穩定，可直接回收再利用，提供廠內機械設備清洗用水及冷卻用水，也可做為澆灌用水、消防用水及地下水源補注。

光榮水資源中心動土後，未來能有效處理家庭污水。（記者劉禹慶攝）

山水國小舞獅隊應邀表演，祈願水資源中心工程順利。（記者劉禹慶攝）

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