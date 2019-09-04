打造新加坡花園城市 澎湖縣講美植樹千株

2019-09-04 13:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕氣候地形條件限制植樹不易的澎湖縣，縣長賴峰偉發出豪語，今年植樹面積要達10公頃，除了綠覆面積已躍居全國前三外，還要朝向新加玻花園城市目標邁進；今日賴峰偉更親率造林媽媽蒙面女郎工作隊，前往講美植樹千株。

由於澎湖無高山聚雲，導致年降雨量小於年蒸發量，加上東北季風帶來的鹽害，因此造林不易，歷年來由軍方、造林工作隊、澎湖縣政府林務公園管理所等單位齊心努力下，今年植樹面積已達7.4公頃，目標上看10公頃，希望打造澎湖為綠意盎然的花園城市。

今日農漁局林務公園管理所在白沙鄉講美路段植樹小葉南洋杉約1000株，增加綠覆地面積0.8公頃，澎湖縣長賴峰偉到場慰勉造林工作隊辛勞，並種下樹苗。

此次造林地連接講美及鎮海道路西側，原為殯葬用地，目前已完成遷葬，以小葉南洋杉為主要造林樹種。今年預定再完成井垵、竹灣的新植造林及林相更新工作，新植造林約1.2公頃、林相更新約3公頃，栽植約1000株喬木。

賴峰偉表示，縣府今年與林務局屏東林區管理處合作完成尖山發電廠、國立澎湖科技大學、東衛、龍門、後寮等處造林工作，植樹面積約7.4公頃，種植灌木、喬木總計約44711株，綠美化覆蓋面積已達44%。日前總統蔡英文蒞澎視察地方建設，縣府爭取5000萬元經費，加強造林綠化，明年啟動可望達成每年增加新植造林8公頃及6公頃人工林之林相清整及維護工作，總計14公頃。

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