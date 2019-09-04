錢鰻大量死亡 澎湖海洋生物中心認為是單一事件

2019-09-04 13:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖沙港、中正橋等海域，近來連續發現裸胸鯙〈錢鰻〉屍體，並已發出陣陣惡臭，顯示已死亡超過3日，部分民眾認為是鄰近養殖場任意丟棄，但根據澎湖縣農漁局資料，轄境並無專業養殖場，澎湖海洋生物研究中心認為是單一事件。

針對近日連續發現大量錢鰻死亡事件，澎湖海洋生物研究中心表示，裸胸鯙是耐受性極高的物種，舉凡2006澎湖北部海域不明原因（軼聞為漁船為躲避海巡隊查緝，而將俗稱白信的毒物丟包入海）、或2008寒害等環境事件，海洋生態環境出現大量且多樣生物死絕之殘骸，其中裸胸鯙皆是數量較少或闕如的物種。

因此合理推估，若此次沙港及中正橋的裸胸鯙死屍目擊事件，若為環境因素（歷如低溫、高溫、缺氧等）或是汙染、毒物傾倒，在該海域環境當中應該會紀錄到大量其他的物種殘屍，因此本次事件推測應非大範圍尺度環境因素或人為汙染物所致。至於是何種原因？澎湖海洋生物研究中心不做任何臆測。

根據老一輩漁民表示，澎湖因沿岸大陸棚發達，由沿岸向外延伸200公尺，因此潮間帶生物豐富，錢鰻都躲在淺坪堆中築洞躲藏，沙港與中正橋沿海都有人在抓錢鰻，研判可能是民眾先捉到錢鰻，因應市場供需量問題，暫時先行蓄養，等待時機出貨，疑似因水質發生變化，導致錢鰻大量死亡，才會遭人惡意丟棄，引發民眾恐慌。

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