台電願當澎湖人好鄰居 發動捐血解決血庫荒

2019-09-01 18:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕暑假甫結束，各級學校陸續開學，血庫出現嚴重血荒， 台電尖山發電廠與台電工會第56分會、尖電職工福利會共同舉辦「把疼惜的心轉為關懷的愛」捐血活動，一連2天募集熱血，成果相當豐碩，希望有助於解決血荒問題。

尖山發電廠長歐致誠表示，電廠自2014年舉辦捐血活動時捐血中心湧進大批人潮，有些民眾滿懷熱血卻因無情的時間及袋數的限制而未參與到，因此2015至2018連續4年為了不讓民眾鎩羽而歸特辦理2日活動，讓大家一同將這份感動延續下去，電廠志工與同仁也都熱烈參與，踴躍捐輸熱血，愛心不落人後。

台電連續5年來辦理此項活動成效已獲好評，從2014年174袋血、2015年285袋血、2016年的296袋血、2017年的253袋血再到2018年270袋血，今年維持辦理2日活動，一來可紓解捐血人潮，二來不會造成捐血中心人員的負擔。

另外為了感謝捐血的愛心民眾，尖山發電廠特別準備貼心禮物，凡每捐血250c.c致送餐券及冰棒兌換券各乙張，捐血500c.c加倍致送。今年吸引更多人次前往捐血，昨日計有89人次、136袋，今日原定下午4時截止，因捐血人數過於踴躍，超過6時才結束，總計2日捐血187人次、289袋。

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