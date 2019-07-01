中國漁工海上作業斷指 澎湖海巡隊馳援救人

2019-07-01 21:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕西嶼外垵籍典鴻財號漁船，今日上午在目斗嶼西北11浬作業時，船上一名中國籍張姓漁工受傷，導致右手大拇指斷裂，急需後送馬公就醫，請求派艇前往協助。澎湖海巡隊立即派遣線上RB-03艇緊急前往，海上接駁送回馬公就醫。

艦隊分署第八（澎湖）海巡隊調查指出，今日上午8時50分，接獲13巡防區轉民眾報案，指稱外垵籍「典鴻財」漁船船上在目斗嶼海域作業時，有中國漁工斷指受傷，澎湖海巡隊立即派遣線上RB-03艇緊急前往，並與「典」船聯繫確認中國籍漁工受傷狀況。

RB-03艇在上午10時抵達目斗嶼西8.5浬與「典」船會合，隨即將受傷漁工接駁至艇上，即刻趕回馬公，11時20分抵達隊部，由消防局將傷患送往三軍總醫院澎湖分院就醫。據受傷船員表示，「典」船為底拖作業漁船，該船於起網時不慎被鋼纜壓傷，造成拇指斷裂，目前人員意識清醒，由海上後送馬公接受妥善的醫療照顧。

澎湖海巡隊表示，澎湖四面環海，漁民如在海上作業發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即展開救援任務，以保障漁民生命財產之安全。

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