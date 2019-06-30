搶救海豚大作戰！ 西嶼內垵休憩園區傳2海豚擱淺

2019-06-30 23:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕西嶼內垵休憩園區今日傍晚傳出2頭海豚擱淺，距離內垵沙灘不到50公尺，經民眾發現撥打118報案電話，內垵北安檢所由副所長簡志宏、上兵戴家弘趕往現場搶救，由於天色逐漸昏暗，安檢所人員與民眾協力將海豚推回大海。

第七岸巡總隊調查指出，夏季戲水勝地內垵沙灘，今日晚間6時03分戲水民眾發現，2頭海豚游入岸邊，距離沙灘僅50-100公尺，光是肉眼就能看見海豚近在咫尺，擔心海豚擱淺死亡，立即以電話118向第七岸巡總隊報案，距離最近的西嶼內垵北港安檢所立即派員趕抵現場。

由於天色漸漸昏暗，加上2頭海豚外觀似無外傷，活動力仍相當良好，根據目測較大的海豚身長約170公分、小海豚約130公分，初步懷疑是追逐魚群進入岸際洄游，因此安檢人員當機立斷，與在旁戲水的民眾齊心協力，將2頭海豚推回海中，不多時就看見海豚在500光尺外，入夜之後已看不見其蹤影。

澎湖縣政府農漁局生態保育科據報後，也派員趕抵現場，但已看不見2頭海豚身影，加上入夜天色昏暗，影響視覺距離，因此與內垵北安檢所協調，每小時派員定點巡邏該海域，直至天亮後看看海豚是否已離去。負責救援的內垵北安檢所副所長簡志宏與上兵戴家弘，都是首次搶救海豚，對於能積功德都相當高興。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法