蘇巧慧挺胞妹工作專業 李四川駁違旋轉門條款

被質疑違反旋轉門條款，李四川說歡迎檢調調查。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川被爆出卸任高雄市副市長後，進入建商公司工作，傳年薪高達六百萬元，被質疑違反旋轉門條款，李四川昨回應，歡迎檢調來調查；民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純也被指控違反利益迴避，蘇巧慧表示，妹妹憑專業幫助很多產業，「與別人竊佔國土、盜採砂石、恐嚇他人的犯罪行為完全不同」，反酸李四川胞弟李賜福。

李四川昨到永和區出席「新北市工商婦女聯誼會」活動，對於外界質疑違反旋轉門條款，他受訪表示，他依規定在公司上班，依規定報稅、做財產申報，並強調「六百萬元是我全家的收入，不是我一個人的收入」。

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李：依規定上班 申報財產

另外，民眾黨昨指控蘇巧純入主的曠世智能公司獲國發會投資，還使國發基金間接投資詐騙集團，違反利益迴避。

蘇巧慧表示，蘇巧純的專業是城市設計、互動科技，國內外得獎很多，很多民間公司找她合作，妹妹靠自己的專業發光發熱，也幫助很多新產業，與別人竊佔國土、盜採砂石、恐嚇他人的犯罪行為完全不一樣。

蘇：盼回歸比願景、政見

話鋒一轉，蘇巧慧質疑，上週競選對手的家人剛在法庭上認罪，接著就有莫名其妙的記者會；前天對手剛有年薪六百萬元的新聞，如今又有莫名奇妙的指控，令人納悶，希望新北市長選舉回歸願景、政見，大家彼此競爭，才是對市民最好的事。

李四川回應，不管誰犯法就依法辦理，希望蘇巧慧不要雙標，用抹黑他家人的方式，解決自己的問題，應把事實講清楚。

蘇巧慧呼籲回歸願景、政見競爭，才是市民之福。（記者羅沛德攝）

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