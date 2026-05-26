為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 新北市

    新北特教正式教師比率73％ 低於全國平均79％

    2026/05/26 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川（左二）出席客家藝文協會活動，理事長李算妹（右二）特地送上客家麻糬、鳳梨，表達支持。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川（左二）出席客家藝文協會活動，理事長李算妹（右二）特地送上客家麻糬、鳳梨，表達支持。（李四川競辦提供）

    新北市議員許昭興、林裔綺昨在市政總質詢指出，新北從學前到高中的特殊教育正式教師比率都低於全國平均，要求市府提高特教生每學期最低陪伴時數至四十五小時、檢討特教老師專業支援量能、改善特教助理員待遇與留任制度。市長侯友宜表示，特教生增加是全國趨勢，有必要強化薪資待遇，市府會與中央重新檢討制度。

    許昭興說，新北市身心障礙學生一一三學年度增加到二．三萬人，十年間增幅約六十五．六％，其中，學前階段成長率達一一三．三％，國小階段增加四一一六人。以永和秀朗國小融合教育為例，教育局核定特教助理員總時數每週僅二七二小時，平均每生每天僅分得廿六分鐘支援。

    留不住人 特教助理員9成為時薪制

    林裔綺表示，一一三學年度身心障礙類特教教師二〇三二人，其中正式一四九五人、代理五三七人，新北市特教班正式老師比率七十三．六％，低於全國七十九．六％，新北市特教班教師具特殊資格比率為八十三％，低於全國八十七％；另特教助理員共一五三九名，其中九十一．四％為時薪制，雖然市府推出久任獎金制度，但有八百小時門檻，實際受惠人數有限，助理員排班破碎、工時不穩定，流動率偏高。

    福利措施與全國一致 依法令調整

    教育局長張明文表示，新北的情況是全國縮影，近年已增加三倍特教助理員經費，特教師開缺也是全國最多，福利措施與全國一致或依法令調整。針對特教助理員特休假薪資，全市經費從今年元旦起均由市府負擔。

    新北特教服務需求 全國規模最大

    關於新北特教正式教師比率低於全國平均，教育局說明，新北特教服務需求為全國規模最大，因特教鑑定人數增加、融合教育需求提升，各教育階段持續增班及擴充服務，正式師資配置需滾動補足。

    提高開缺 115學年度可超過全國平均

    教育局表示，將盤點各校需求，提高正式特教教師開缺，教甄開缺及培育公費師資至少一百名，正式教師比率年增四％，預計一一五學年度超過全國平均，並推動公費生培育、第二專長增能及專業研習，市府也挹注特教助理員經費至一．五億元，透過時薪累進、證照加給及特休補助，提高留任意願。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播