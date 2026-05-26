新北特教正式教師比率73％ 低於全國平均79％

國民黨新北市長參選人李四川（左二）出席客家藝文協會活動，理事長李算妹（右二）特地送上客家麻糬、鳳梨，表達支持。（李四川競辦提供）

新北市議員許昭興、林裔綺昨在市政總質詢指出，新北從學前到高中的特殊教育正式教師比率都低於全國平均，要求市府提高特教生每學期最低陪伴時數至四十五小時、檢討特教老師專業支援量能、改善特教助理員待遇與留任制度。市長侯友宜表示，特教生增加是全國趨勢，有必要強化薪資待遇，市府會與中央重新檢討制度。

許昭興說，新北市身心障礙學生一一三學年度增加到二．三萬人，十年間增幅約六十五．六％，其中，學前階段成長率達一一三．三％，國小階段增加四一一六人。以永和秀朗國小融合教育為例，教育局核定特教助理員總時數每週僅二七二小時，平均每生每天僅分得廿六分鐘支援。

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留不住人 特教助理員9成為時薪制

林裔綺表示，一一三學年度身心障礙類特教教師二〇三二人，其中正式一四九五人、代理五三七人，新北市特教班正式老師比率七十三．六％，低於全國七十九．六％，新北市特教班教師具特殊資格比率為八十三％，低於全國八十七％；另特教助理員共一五三九名，其中九十一．四％為時薪制，雖然市府推出久任獎金制度，但有八百小時門檻，實際受惠人數有限，助理員排班破碎、工時不穩定，流動率偏高。

福利措施與全國一致 依法令調整

教育局長張明文表示，新北的情況是全國縮影，近年已增加三倍特教助理員經費，特教師開缺也是全國最多，福利措施與全國一致或依法令調整。針對特教助理員特休假薪資，全市經費從今年元旦起均由市府負擔。

新北特教服務需求 全國規模最大

關於新北特教正式教師比率低於全國平均，教育局說明，新北特教服務需求為全國規模最大，因特教鑑定人數增加、融合教育需求提升，各教育階段持續增班及擴充服務，正式師資配置需滾動補足。

提高開缺 115學年度可超過全國平均

教育局表示，將盤點各校需求，提高正式特教教師開缺，教甄開缺及培育公費師資至少一百名，正式教師比率年增四％，預計一一五學年度超過全國平均，並推動公費生培育、第二專長增能及專業研習，市府也挹注特教助理員經費至一．五億元，透過時薪累進、證照加給及特休補助，提高留任意願。

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