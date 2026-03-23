（新北）樹林十二股圳木棧道 護欄全更新

樹林區公所近期已完成十二股圳木棧道環境改善工程。（新北市議員廖宜琨提供）

新北市樹林區十二股圳是居民散步、休憩場所，木棧道因長年使用多處破損，周邊環境髒亂，經地方民代反映並爭取經費，樹林區公所自去年起共投入一千萬元，修繕二七〇公尺木棧道，近期完成改善工程，提升步道安全與環境品質。

樹林區公所表示，二〇〇九年起在十二股圳沿線增設木棧道，總長度六四〇公尺，提供民眾休憩，因長年日曬雨淋，天然木材逐漸腐朽、老化，考量使用安全與耐久性，公所二〇一七年爭取補助經費，將原有木棧道全面更換為塑木地板，但沿線原木護欄仍隨時間劣化，二〇二一年起逐年編列預算，分段辦理護欄更新工程，二〇二四年已更新三一〇公尺，另有六十公尺配合捷運工程拆除。

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樹林區公所指出，剩餘未更新的二七〇公尺，二〇二四年十一月新北市議員廖宜琨偕同樹德里長陳雲明辦理會勘，由民政局分次補助七百萬元，搭配區公所自籌經費三百萬元，總經費一千萬元，加速辦理護欄更新工程，近日完工。

廖宜琨說，十二股圳是居民休閒運動的重要空間，工程針對老舊木棧道進行整修與更新，並改善周邊環境，讓民眾安心地散步、運動。

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