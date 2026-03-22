新北美術館 共織宇宙開幕

新北市美術館「共織宇宙」特展，裝置作品「算法‧韻律」將蜘蛛網震動轉化為聲音與數據，讓觀眾感受自然界的共振結構。（記者翁聿煌攝）

新北市美術館國際特展「共織宇宙」昨開幕，新北市副市長朱惕之與國際知名藝術家托馬斯．薩拉切諾（Tomás Saraceno）共同揭開這場結合藝術、科學與環境永續的年度盛事，展期自三月廿一日至九月六日。

「共織宇宙」為阿根廷國際藝術家托馬斯．薩拉切諾在台首次大型個展，展出他廿多年來橫跨藝術、科學與環境行動的重要創作，從蜘蛛網結構研究到大氣層實驗，探討人類與自然之間的關係，有多件代表性創作，包括「太陽能飛行博物館」等。

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新北市美術館表示，四月廿五日適逢開館滿一週年，新北市文化局將於四月廿五日、廿六日於美術館戶外園區舉辦開館週年活動，規劃風格文創市集、演唱會等，還有煙火結合無人機展演，以科技與藝術交織的方式點亮夜空。

「共織宇宙」特展全票三百五十元，新北市民、學生、六十五歲以上長輩等可享優待票二百五十元，更多新北市美術館「共織宇宙」推廣活動與報名方式，可上新北市美術館官網查詢。

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