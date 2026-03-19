新北客家園區升級 打造共融式遊戲場

新北市客家文化園區將啟動2.0升級計畫，在綠地打造共融式公園。（客家局提供）

優化館舍建築空間與設備 預計5、6月動工

新北市三峽區客家文化園區今年將啟動二．〇升級計畫，改善戶外景觀、停車與步行系統，以客家意象為概念，打造共融式遊戲場，並優化館舍的建築空間與設備，營造各年齡層都能親近的生活場域，預計五、六月動工。

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串聯美術館、陶博館及老街

客家局長劉冠吟昨天在市政會議報告指出，新北市客家文化園區將結合台三線客竹庄與都會區的地理優勢，升級為「客家產業交流中心」，成為產業、文化與創生能量的核心，串聯新北市立美術館、鶯歌陶瓷博物館及三峽、鶯歌老街，形塑「一溪、二街、三館」的三鶯黃金三角文化軸線。

立面重規劃 打造通透一樓空間

劉冠吟表示，新北市客家文化園區占地四．四公頃，一期僅開發一公頃，尚有逾三公頃土地可利用，今年投入約一千三百萬元，推動園區二．〇升級，以「穿透」與「文化共享」為設計理念，建築物重新規劃立面設計，打造通透的一樓公共空間，二樓展覽廳改善動線，修繕冷氣等設備，並打開大草坪，透過室內展區與戶外遊憩場域串聯，營造開放式的文化體驗環境。

共融式公園以客家擂茶為意象

她說，綠地目前種植落羽松和櫻花，將闢建共融式公園，以客家擂茶為意象，設置二．五層樓高的溜滑梯、攀爬架，以及仿醬缸外型的溜索，規劃客家米食地景區，打造大型裝置藝術，希望吸引親子家庭前來，透過沉浸式的遊戲體驗，認識客家文化。另最具指標性的客家圓樓，將轉型為客家特色產業銷售據點。

副市長劉和然表示，新北市有六十七．二萬名客籍人口，分布在各地，多數社團成員年紀偏長，為了傳承客家文化，市府推動「新北哈客館」，目前已完成九館，年底前再完成土城館、鶯歌館，總數達十一館，串聯都會客家文化網絡。

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