曾祖父遭抹黑 蘇巧慧批惡意造謠

痛心每到選舉就有人編造假歷史進行政治攻擊 呼籲民眾抵制

前國民黨立委蔡正元十五日在臉書發文，影射民進黨新北市長參選人蘇巧慧的曾祖父蘇雲英是向日本人舉報、陷害抗日英雄林少貓的漢奸。蘇巧慧昨澄清，抹黑文字全為惡意捏造，每到選舉，就有人用編造的假歷史進行政治攻擊，呼籲民眾抵制假消息，別讓造謠者得逞。

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蘇：曾祖父曾資助抗日運動

蘇巧慧說明，第一、網路上散播她曾祖父的謠言來源，有人自稱引用《屏東縣鄉賢傳略》，但作者蘇全福曾闢謠，書中沒有這麼寫，反而誇獎曾祖父「前清廩生，為人磊落，慷慨赴俠義，豁達有大志」，根本沒有半句提到林少貓，網路謠言不攻自破。

蘇巧慧指出，第二，她的曾祖父不僅不是漢奸，還曾資助抗日運動，家中不但有曾祖父資助抗日軍餉的「台灣民主國安全公司股份票」，證實曾資助抗日，還有曾祖父親筆題字的摺扇，內容感慨日治時期「民權莫展」，這是曾祖父期盼為台灣人民爭取權利的明證。

新加坡西北區市長任梓銘昨抵台，落地後第一個行程即與蘇巧慧會談交流，雙方針對創新科技治理、半導體產業合作、環境永續、提升城市韌性政策及青年公共事務參與等議題交換意見，蘇巧慧也準備台灣特色手搖飲分享，開啟城市外交的大門，期盼未來深化台星雙邊關係。

李四川競辦網羅朱、侯人馬

此外，國民黨新北市長參選人李四川昨晚出席新北市戰警春酒，現場熱情高喊「凍蒜」。李四川說，雖然他離開新北市一段時間，但一直住在板橋，近期與許多里長見面，大家提出不少地方建設與需要解決的問題，包括較為困難的案件，他向大家保證，只要鄉親支持，他一定會全力以赴，為新北市努力。

而李四川已成立競選辦公室，網羅前國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜人馬，「鐵三角」為曾任雙北市府顧問的宋自強、新北市府副秘書長張其強及新北市府顧問李麗圳，分別主導選戰策略、新聞輿情和地方組織，朱立倫的子弟兵、前國民黨副秘書長江俊霆和新北市議員江怡臻也投入輔選，並延攬多位媒體人協助對外溝通。

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