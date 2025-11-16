新北中和第2運動中心 議員籲妥善規劃交通

中和區第二國民運動中心預計在捷運橋和站西南側的建康路側建置，該址現為空地。（記者黃子暘攝）

將落腳建康路 近捷運橋和站 市府︰周邊有公車、停車場 本身將建置731席汽機車位

新北市政府規劃在人口廿五萬以上的行政區建設第二國民運動中心，市議員金瑞龍指出，中和案預計在捷運橋和站西南側的建康路側建置，提醒市府留意停車量能與公眾運輸便利性。新北市長侯友宜、交通局長鍾鳴時、城鄉發展局長黃國峰指出，初步盤點，該案周邊有十五個公車站、廿多條公車路線、十三個路外停車場，運動中心本身將建置三五六席汽車位、三七五席機車位。

金瑞龍指出，中和第二運動中心樓地板面積約一萬二二五一平方公尺，鄰近美式賣場Costco，周邊車潮多，應妥適規劃，讓自駕或利用大眾運輸前往的民眾都便利，且停車量能要考量未來陸續興建、移入的建案、住戶。

至於其他行政區第二運動中心，體育局表示，板橋案位於光復高中校地內，蘆洲案位在湧蓮寺公益大樓中，鄰近捷運三民高中站，二案預計明年陸續完工；新莊案規劃於文高一用地解編後公園兼體育場用地，現由地政局進行市地重劃；三重案朝與學校共構方式興建、公益設施捐贈辦理；新店案則位於寶橋路二三五巷側。

央北及十四張發展快 現交通瓶頸

此外，新店央北及十四張地區發展迅速，但人口快速成長，交通瓶頸與公共設施不足問題浮現，議員黃心華建議市府優先改善周邊交通動脈與人行空間。

黃心華指出，目前央北地區有四大對外交通幹道，若能優先改善交通瓶頸與人行空間，居民最直接受惠。他建議市府調整十四張區段徵收的建設順序，先行解決周邊交通問題，帶動整體發展。

另在央北西北角，十四張路往環河路方向因護欄阻隔，車流需繞行溪園路再併入中正路，形成新瓶頸，建議開闢新的匯入口，讓車輛可直接銜接環河路，提高民眾往返台北市通行效率。

侯友宜︰年底前完成優化 增設1車道

侯友宜表示，年底前將完成「中正路—中央路—十四張路」路口瓶頸改善優化工程，預計增設一車道並前移停止線、延長綠燈時間，以紓解車流回堵問題，並指示將溪園路拓寬納入整體規劃。

