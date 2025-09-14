賴清德：經濟進步 政府應多照顧基層

總統賴清德（左二）昨在新北各級民代陪同下，參拜板橋深丘福德宮並發表談話。（記者叢昌瑾攝）

2025/09/14 05:30

板橋深丘福德宮參拜 細數支持青年求學、成家福利政策

〔記者黃子暘、王峻祺／綜合報導〕總統賴清德昨到新北市板橋區深丘福德宮參拜，他表示政府支持青年，透過高中職免學費、私立大學學費補助、租屋租金補助、社宅、新青安貸款助青年求學、成家，也有青年百億海外圓夢基金幫助青年逐夢、開闊眼界，盼學子不因家庭經濟困難影響求學。

與綠營黨公職茶敘 聚焦民生經濟

賴清德隨後與新北民進黨公職人員閉門茶敘。立委蘇巧慧、黨籍市議員戴瑋姍、卓冠廷會後受訪，三人均稱會中聚焦民生經濟，完全沒有談到選舉議題；會前曾傳出可能參選二○二六年新北市長選戰的林右昌會出席，林昨日未現身。

賴清德昨與立委暨新北市黨部主委蘇巧慧及多位市議員等黨公職人員參香，感謝福德宮土地公、土地婆保佑他和副總統蕭美琴高票當選，也祈求國泰民安、善男信女賺大錢。

賴清德表示，他和前總統蔡英文合作，盼使國家安全、經濟好，對人民提供更多照顧；他細數照顧青年政策，包括高中職學子免學費、私立大學補助學費三萬五千元，針對經濟弱勢學生再加碼補助二萬元；在外租屋有一年三百億元的租金補助可以申請，選擇通勤則有TPASS月票可用。

還有青年百億海外圓夢基金，幫助十五歲到卅歲青年出國逐夢。「國家用教育栽培，人才多、人才好，國家社會就會好」，賴指出，現在經濟進步，政府應多照顧基層，不願見到台灣有孩子受限於經濟，導致無法求學。

蘇巧慧：中央、地方會中交換意見

蘇巧慧會後說，中央、地方在會中交換意見，討論民生經濟，包括面對美國關稅等各種世界衝擊時，都應要有優惠政策、福利措施，並加強力道打詐、對假訊息加速闢謠。

蕭美琴到宜蘭 出席青商會全國年會

副總統蕭美琴昨天也到宜蘭出席「國際青年商會中華民國總會全國年會開幕典禮」，她表示世界在變動中，台灣也有新的經濟動能，包含AI人工智慧，雖然有些年輕人，會迷惘被AI取代工作，但相信有志氣的青年，都能有把握的說「AI不會取代我們，而是我們會掌管AI」。政府會強化各項作為，成為青年重要後盾，幫助青年更加穩定、安心地走在時代的前端。

