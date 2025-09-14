為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北市

    新北紅綠燈秒數 導入AI動態調整

    新北市交通局逐步在主要通勤走廊導入智慧交通科技，能即時掌握路口車流狀況，調整紅綠燈秒數。（新北市交通局提供）

    新北市交通局逐步在主要通勤走廊導入智慧交通科技，能即時掌握路口車流狀況，調整紅綠燈秒數。（新北市交通局提供）

    2025/09/14 05:30

    〔記者翁聿煌、羅國嘉／新北報導〕新北市交通局自二○一九年起，逐步在主要通勤走廊導入智慧交通科技，包含AI攝影機、eTag、GVP與市政儀表板等動態號控系統，交通局表示，運用這些設備能即時掌握路口車流狀況，並透過數據分析調整紅綠燈秒數，適度放寬高流量方向的通行時間，目前已經完成一九○處路口，經實測平均可減少五％道路旅行時間、十五％路口延滯。

    交通局專門委員林昭賢指出，今年已完成改善的運輸走廊包括汐止大同路、新台五路、五股成泰路、八里龍米路、淡水民權路、新店復興路、新烏路、中和南勢角景平路及中和中山路等共一九○處。

    林昭賢表示，新北市並向交通部申請到二○二五年智慧運輸系統發展建設計畫補助，今年針對三重新莊新北大道及鶯歌共廿四路口進行改善。

    交通局強調，未來將持續推動AI與ITS智慧運輸系統，提供交通需求預測與緊急因應，並整合智慧停車雲及智慧公運雲，深度整合交通控制運作。

    肇事逃逸 去年4977件

    此外車輛發生踫撞事故，僅將車扶起未報警就離開，恐吃上肇事逃逸罰單與刑責！據統計，新北市二○二四年肇事逃逸案件達四九七七件，較前年增加四八八件，而今年截至八月卅一日共舉發一八八九件。新北市警察局、交通事件裁決處提醒民眾，不論事故損害程度，都應報警處理，否則恐面臨處分。

    圖
    圖
