    新北市

    幼師林昀 用愛融化安置童心防

    新北市昨表揚教保服務機構績優暨資深教保人員，圖為績優廚工阮氏紅。（記者黃子暘攝）

    新北市昨表揚教保服務機構績優暨資深教保人員，圖為績優廚工阮氏紅。（記者黃子暘攝）

    2025/09/14 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕少子化衝擊之下，幼兒教育面臨許多挑戰與衝擊，新北市教育局昨舉辦教保服務機構績優暨資深人員表揚典禮，市長侯友宜表揚四九三位教保員與廚工等。其中市立中和幼兒園教師林昀，用愛融化緊急安置幼兒的心防，曾在義大利擔任主廚的景新附幼廚工林育豐，用美味義式料理征服孩子們的胃，文德附幼廚工阮氏紅將越南家鄉特色菜融入菜餚，讓幼生在用餐中也學習文化多樣性。

    獲得績優教師林昀說，她曾遇過緊急安置幼兒，孩子心理層面需要更多照顧，她默默陪伴，讓孩子感受到支持，孩子們能慢慢接受並願意敞開心扉；有許多觀念、習慣要從幼兒園開始建立，過程也要與家長合作，但在辛苦中見到孩子成長，覺得很感動、開心。

    廚工林育豐 用義式料理征服孩子的胃

    績優廚工林育豐則將餐飲業管理經驗帶入校園，他有時會開義式料理菜單，諸如燉飯、義大利麵等，但香料等成分不見得適合幼兒，他會依照幼生營養需求調整內容，在園內，小朋友只要見到他就會蜂擁而上詢問午餐、點心吃什麼？只要聽到是義式料理孩子們都很開心。

    廚工阮氏紅 讓孩子感受文化多樣性

    績優廚工阮氏紅是新住民，在親友鼓勵下考取廚工，菜單結合越南特色，讓孩子感受文化多樣性。阮氏紅說，考量到幼兒吞嚥能力，她也會調整食材內容，選用較軟的麵條等。

    新北市昨表揚教保服務機構績優暨資深教保人員，圖為績優廚工林育豐。（記者黃子暘攝）

    新北市昨表揚教保服務機構績優暨資深教保人員，圖為績優廚工林育豐。（記者黃子暘攝）

    新北市昨表揚教保服務機構績優暨資深教保人員，圖為績優教師林昀。（記者黃子暘攝）

    新北市昨表揚教保服務機構績優暨資深教保人員，圖為績優教師林昀。（記者黃子暘攝）

