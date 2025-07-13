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    張智倫疑隱匿海外房產 綠促說明白

    新北市立委林淑芬、市議員卓冠廷與雙和罷團掃街、宣講。（記者羅國嘉攝）

    新北市立委林淑芬、市議員卓冠廷與雙和罷團掃街、宣講。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/13 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市國民黨立委張智倫遭爆料，妻子彭涵於二○一八年在美國加州置產未申報。民進黨立委林淑芬則諷張智倫嬌生慣養久了，剛走下「神壇」親近基層百姓，難免會出差錯；民進黨新北市議員卓冠廷則籲張應對外說明清楚。

    林淑芬、卓冠廷昨天與雙和罷團到中和枋寮市場掃街，林淑芬直言，感謝罷免活動讓這類爭議得以曝光，「只有在這樣的時候，這些原本高高在上、不接地氣的民代，才終於願意走入基層、面對民意」。

    林淑芬更批張是「靠爸靠媽」，習慣嬌生慣養的生活，導致剛走下「神壇」到基層來難免會出差錯。

    卓冠廷更批，張智倫二○一八年購買位於美國的透天房產，現市值逾兩千萬元新台幣，但自擔任立委以來卻從未列入財產申報，涉嫌違規。如果真的是忘了申報，應該坦承並補件，這只是普通的行政疏失，但目前張智倫團隊卻矢口否認，還對外仍堅稱「已經申報」，與監察院公開資訊顯著不符，應對外說明清楚。

    「台南罷罷號」 在淡水掃街

    此外，民進黨台南市黨部打造的「台南罷罷號」戰車，昨日抵達淡水與罷團「罷洪！刻不容楷」志工在淡水掃街，號召民眾七二六出門投下「同意罷免」，未來罷團將發動一連串活動。

    洪孟楷昨日於石門和八里等地舉行政策說明會，洪孟楷指出，今年本應是休養拚經濟的時期，卻要面對無預警的罷免行動，他在立法院為民眾爭取權益，卻被指「不適任」，他也喊話「讓我做完四年」。

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