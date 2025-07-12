林右昌籲罷免葉元之 成破口外溢動能

推動罷免藍委葉元之的團體「板橋大刪元」昨晚與民進黨秘書長林右昌、民進黨籍板橋區議員前往永豐公園一帶掃街。 （記者黃子暘攝）

2025/07/12 05:30

罷團板橋掃街拚衝高同意票 葉辦問政說明會 李四川助講喊守住

〔記者黃子暘、羅國嘉／新北報導〕七二六藍委大罷免，新北市板橋為重要指標之一。民進黨秘書長林右昌、民進黨籍板橋區議員與罷團「板橋大刪元」志工昨晚前往板橋區永豐公園一帶掃街衝罷免票，呼籲民眾衝高罷免票，讓葉元之成為「破口」；葉元之則請來台北市副市長李四川助講，李四川說，如果能守住葉元之，整個國民黨就有贏的局勢。

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林右昌表示，國民黨要築起所謂「葉元之防線」，但他認為葉元之是破口，現在「行龜縮大法」躲起來裝乖，只是想讓大眾忘記他的存在，所以與黨籍議員、罷團掃街喚醒大眾記憶，要把同意罷免票衝高，藉葉元之破口讓罷免動力外溢到其他罷免區。

綠營助攻 民眾豎大拇指

林右昌說，國民黨立院總召傅崐萁與葉元之等藍委，近一年在立法院通過許多毀憲亂政法案，這才是大眾想罷免他們的理由，也盼藉「葉元之破口」將罷免動力外溢到其他「『傅』隨組織」的罷區。

林右昌表示，葉元之選區是民進黨在地議員、黨公職的重點區域，希望七月廿六日投票日，大眾勇敢站出來投下同意罷免票。

陪同掃街的民進黨市議員包含戴瑋姍、黃淑君、山田摩衣、石一佑，沿途不少民眾見到林右昌，豎起大拇指或喊出加油表示支持。

葉稱顧好台灣就好了

葉元之昨晚在民生公園活動中心舉辦問政說明會，請來李四川等人助講，李四川說，葉元之是目前最危險的一席，如果能守住葉元之，整個國民黨就有贏的局勢，呼籲民眾展現民主的理性，用行動拒絕不當罷免，七月廿六日一定要出來「投下不同意票」。

葉元之指出，他自二○一八年投入選舉，向來以「原汁原味」為號召，與地方鄉親打成一片。無論藍綠，他都秉持合作為地方服務的精神，卻在當選立委後，感受到社會氛圍轉趨對立，甚至在街上遭罵為「中共同路人」，令他感到遺憾。

葉元之強調，藍營主張和平與繁榮，但一直被講成中共同路人，直言「我們都在台灣出生、長大、生活，我愛台灣，為什麼要去當中共同路人，我們顧好台灣就好了，何必自毀家園？」最後，呼籲選民廿六日投下「不同意罷免」。

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