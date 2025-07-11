基隆捷運高架段 細部設計決標

基隆捷運基本設計工程經費審議報告已送交通部審查，高架段細部設計昨日決標。圖為基隆捷運SB19站模擬圖。（新北市捷運局提供）

2025/07/11 05:30

基本設計經費 第3次提送交通部 新北捷：核定後土建分段招標

〔記者黃子暘／新北報導〕由新北市捷運工程局代辦的基隆捷運第一階段工程力拚二○三三年完工，基隆捷運基本設計工程經費審議報告還在交通部審查中，為加速工程期程，新北、基隆決議在工程經費未核定前，「細設先行」縮短時程，高架段細部設計已經在七月九日決標。

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捷運局長李政安說，基隆捷運基本設計已在去年底完成，基本設計工程經費提送中央審議，今年六月五日交通部回復審查意見，捷運局六月十六日第三次提送審查；因捷運工程須待工程會核定，才能辦理招標，盼中央儘速完成核定。

捷運局補充，工程土建設計須參考機電系統參數，因此工程經費核定後，首要之務就是進行機電系統議價及開工，優先辦理「機電後擴」議價以確保機電系統一致性；另外，國內營造廠商無法一次承攬基隆捷運全線土建工程，須採分段招標，地下段工程屬要徑，將用統包方式招標，高架段細部設計已經發包，設計完成後，分段招標興建。

基隆捷運、捷運汐止東湖線、民生汐止線台北段三線在汐止交會，完工後北北基可一車往返台北大稻埕與基隆，汐東線主體工程現已開工。

民生線8月再提中央審議

新北市議員白珮茹關心汐止民生線綜合規劃報告審議進度，她說，新北代辦民生線綜規作業，去年四月九日、十二月七日二度提報中央審議，民生線預估興建時間約要九年半，汐東線預計於二○三二年完工，民眾盼靠捷運往返雙北，希望中央儘速拍板、核定經費，好讓二線順利銜接。

侯友宜、李政安說，去年十二月提報中央後，交通部今年四月十七日函覆審查意見，主要意見包括建議確認營運機構、多方評估新建機廠方案、經費分擔合理性等；三市討論後，營運機構將由新北捷運公司負責，新增八堵機廠也由新北市興建，經費分擔議題，經雙北、基隆市協調後已有共識，同意依行政院核定汐東線綜規比例辦理，預計八月可以再次提報中央審議。

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