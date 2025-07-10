為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    義消收反罷動員令 李宇翔︰踐踏行政中立

    市議員李宇翔接到消防同仁爆料，市府竟以公差為名，要求警義消參加反罷免活動。 （李宇翔提供）

    市議員李宇翔接到消防同仁爆料，市府竟以公差為名，要求警義消參加反罷免活動。 （李宇翔提供）

    2025/07/10 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市新店區廣興橋下發生溺水案，二名勇消救援過程中不幸殉職。但新北市議員李宇翔爆料，新北基層義消昨天（九日）竟收到反罷免動員令，要求七月十九日出席國民黨反罷免活動。李宇翔批評，這不只踐踏行政中立，更是對犧牲者大大不敬，呼籲落實行政中立，向新北市民道歉並取消動員。

    消防局︰絕無強迫動員 幹部用詞不妥

    新北市消防局回應，尊重義消個人的政治立場，自主參與選舉罷免，絕無「強迫動員」，這名義消幹部傳訊用詞確實不妥，此案並非公差，會加強宣導、請其留意。

    李宇翔表示，他昨天接到基層義消爆料，以「特殊公差」為名，要求基層警義消出席七月十九日國民黨反罷免活動，甚至建議攜眷參加，該訊息已引發基層普遍憤慨，義警消私下坦言，市長侯友宜選總統期間，曾發出類似動員，要求基層參加造勢。後來因反彈過大才喊停，如今又故態復萌。

    他指出，現今消防同仁為了拯救市民生命而犧牲時，還有人在背後政治動員，不僅是對行政中立的踐踏，更對犧牲的消防人員大大不敬。他質疑，若七月十九日有突發事故時，救援能力是否足以因應？責任由誰承擔？

    李宇翔要求新北市府立即徹查，並撤銷市府各單位所有違規動員令、落實行政中立，公開向新北市民道歉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播