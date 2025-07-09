板橋2座地下停車場 年底前啟用

板橋區7座前瞻補助的停車場建設，溪北公園案預計年底前啟用。（交通局提供）

2025/07/09 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區停車位難求，交通局長鍾鳴時昨視察溪北公園、忠孝公園地下智慧化停車場，鍾鳴時表示，這兩處停車場都已在六月底完工，共可提供五六七個汽機車停車位，將在年底前啟用。板橋另有可提供二五九格汽車位的信義國小地下停車場案，預計明年完工。

鍾鳴時表示，溪北公園停車場為地下二層，工程期間歷經國際原物料飆漲、技術人力短缺等困難，施工團隊排除萬難於今年六月卅日完工，目前正申請使用執照，預計十二月啟用；此外，板橋區公所協助爭取預算，擴大溪北公園舞台廣場，並加裝遮陽，新增籃球場天幕，讓公園空間兼具運動休憩及停車功能。

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忠孝公園案鄰近重慶黃昏市場、國慶黃昏市場、亞東醫院、遠東通訊園區及亞東商圈，已在六月卅日完工，同為地下二層建物，結合周邊公園綠化設計，利用自然通風井引導空氣至地下樓層，停車場上方設橢圓形溜冰場、石椅座席、林蔭步道、自行車停車區、籃球場與座椅區等，最快十一月底前啟用。

鍾鳴時指出，板橋區共計有七座前瞻計畫補助的停車場建設，只剩溪北、忠孝公園、信義國小，其他四座停車場都已啟用。

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