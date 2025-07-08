為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    雙和罷團2胖卡遭破壞 逮到嫌犯

    雙和罷團胖卡前方車牌遭破壞凹折，立即報警處理。（雙和罷團提供）

    雙和罷團胖卡前方車牌遭破壞凹折，立即報警處理。（雙和罷團提供）

    2025/07/08 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的「雙和罷團」展開車隊掃街，志工昨天發現兩台宣傳胖卡前方車牌遭破壞凹折，立即報警處理，警方將嫌犯帶回派出所偵訊。雙和罷團強調，即使政治立場不同，都不應違法施以暴力。

    雙和罷團表示，永和警分局副局長、永和派出所副所長等人獲報後到場，詳細蒐證並調閱周遭監視器，迅速逮獲嫌犯並帶回偵訊，罷團將以刑法毀損罪提告。

    罷團志工明珠說，現在是車牌被破壞，誰知道以後會不會有其他問題？一旦出事不只志工人身安全受威脅，也影響用路人安全，她們每次開車都戒慎恐懼，車體雖沒有損毀，但民主國家不應讓守法且依法罷免的市民內心承受恐懼。

    此外，雙和罷團與新北市議員張維倩「拂曉出擊」，昨天清晨在中和區員山路口舉牌宣講，高喊「罷免投同意，反共更有力」、「七月廿六日懇請大家支持投同意罷免」等口號，獲得通勤族比讚支持。

    張維倩說，罷團和現任立委的資源不對等，罷團以「小蝦米對抗大鯨魚」的精神打選戰，她將透過站路口、積極宣講的方式聲援，呼籲民眾七月廿六日出來投下同意罷免票。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播