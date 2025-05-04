記錄推動歷程 新北社宅專書發表

新北市長侯友宜參加於中和安邦青年社會住宅舉辦的「社宅專書成果發表會暨入厝園遊會」。 （記者翁聿煌攝）

2025/05/04 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府三日在中和安邦青年社會住宅舉辦「社宅專書成果發表會暨入厝園遊會」，市長侯友宜強調會持續推動社宅興建，發表全台首本完整記錄社宅政策推動歷程與成果專書「宜居家園的追尋—新北社宅十年有成」。

侯友宜指出，新北市自二○一三年迄今，已推動社宅達三．六萬戶，新北市社宅採多元興辦模式，包括三重中和全國唯一社宅BOT案，開創公私協力模式，新莊新豐社宅透過容積獎勵捐贈取得社宅，永和中正橋社宅與派出所共構，將資源運用最大化。

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三峽國光社宅提供公托長照服務，打造宜居共融生活環境，土城員和社宅以青年共居為核心概念，導入社區共享空間和活動結合新場域，新店民安社宅將工業區變更回饋，回應社宅需求，新店央北社宅結合醫養，提升地區服務效能，板橋民權社宅透過都市更新取得社宅及公益空間。

新北市城鄉發展局長黃國峰表示，新北市著重社宅的品質與多元運用，打造跨世代融合、互助共居的全齡安養社區。新北市也推動「租金依所得分級」、「育兒家庭入住加籤」等精進政策，讓社宅入住制度更公平合理。

議員張嘉玲肯定社宅提供弱勢民眾優質住宅，但也希望未來管理單位針對環境整潔做好管理維護，同時她也爭取在安邦青年社宅旁增建YouBike租借站和機車停車場，提供住戶使用。

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