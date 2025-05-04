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    首頁　>　新北市

    新店溪洲園區 原民特色賣店開張

    賣店內部由阿美族工藝師章嘉慧以竹藤編織設計，結合餐飲服務、手作商品販售與藝文展演。（記者羅國嘉攝）

    賣店內部由阿美族工藝師章嘉慧以竹藤編織設計，結合餐飲服務、手作商品販售與藝文展演。（記者羅國嘉攝）

    2025/05/04 05:30

    慕谷慕魚原住民人文餐廳進駐 結合手作商品販售與藝文展演

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市新店溪洲聚落二期園區昨日「慕谷慕魚原住民人文餐廳」進駐特色賣店，並舉辦開幕儀式，原住民族樂舞獻上祝福，場面熱鬧溫馨。新北市政府原住民族行政局表示，園區特色賣店結合餐飲服務、手作商品販售與藝文展演，打造兼具文化與商機的多功能平台，期盼促進地方經濟、凝聚社群力量，成為都市中的原民文化據點。

    打造都市中的原民文化據點

    原民局長Siku Yaway林瑋茜說，原民局自二○二四年起積極在新店溪洲原住民族生活文化園區推動聚落營造計畫，以打造都市型原住民族聚落，透過人才培力、文化與產業整合、資源串聯及品牌行銷，逐步建構溪洲園區的永續營運模式，延續園區第一期建築成果，昨日二期賣店開幕。

    餐廳空間以竹藤編織設計

    Siku Yaway林瑋茜指出，此次開幕的特色賣店透過美食體驗、工藝創作、永續理念與親子互動的結合，讓地方經濟發展，也強化聚落凝聚力；另外，餐廳空間由阿美族工藝師章嘉慧以竹藤編織設計，融合傳統工藝與現代美學，展現文化魅力。主廚則運用馬告、刺蔥等原民香料研發多道創意料理，其中以植物肉製作的「炭燒漢堡排」為招牌。

    除美食外，賣店也展售在地原住民族工藝品與農特產品，讓民眾品味料理同時也能認識並帶回原民文化故事，從美食到工藝作品能夠「看見文化、聽見故事、感受生活」。

    原民局表示，未來將持續深化園區發展，擴大跨界合作與資源整合，打造集文化教育、生活美學與在地經濟於一體的多功能平台。期待園區不僅是原住民族展現文化自信的空間，更能成為帶動區域共榮、支持青年返鄉創業與跨族群交流的橋梁。

    新店溪洲聚落二期園區特色賣店開幕，慕谷慕魚原住民人文餐廳進駐。（記者羅國嘉攝）

    新店溪洲聚落二期園區特色賣店開幕，慕谷慕魚原住民人文餐廳進駐。（記者羅國嘉攝）

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