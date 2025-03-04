新北災訊E點通 監測1小時後空污擴散

2025/03/04 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市府環保局與消防局合作，整合119報案系統與空氣污染模擬系統，每當發生工廠火災，民眾可在十分鐘內透過消防局「新北災訊E點通」網站，查看一小時後的空污擴散範圍與示警圖卡，即時掌握空氣品質，提前做好防護措施。

災情10分鐘內上傳網站

環保局局長程大維表示，消防局設置「新北災訊E點通」平台，提供即時火災地點與消防車動態，也涵蓋救護車動態、即時氣象、水情、電力與土石流預警等多元訊息，環保局與消防局合作，整合火災空污影響資訊上傳平台，發布即時警報、應變指示與避災指引，提升民眾災害應變能力。

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程大維指出，火災不僅造成財物與人員損失，產生的濃煙與有害氣體可能威脅民眾健康，透過「新北災訊E點通」揭露即時資訊，幫助民眾了解火災影響範圍，及早採取防護措施。

環保局說明，未來民眾可透過臉書粉絲專頁「新北i環保」得知空污應變資訊，也可在「新北災訊E點通」掌握即時訊息，目前示警推播以工廠火警為主，未來評估納入一般住宅火警，並針對可能發生的特殊火警串接資料庫，規劃應變設備與措施，並制定影響範圍內民眾與敏感族群的應變對策。

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