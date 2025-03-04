新北春紛節3/22揭幕 樂團連番登場

2025/03/04 05:30

〔記者羅國嘉、陳奕劭／新北報導〕春天的腳步近了，新北市高灘地工程管理處延續往年舉辦「新北春紛節」，將於三月廿二日、廿三日在新北大都會公園登場，今年以「Follow your heart」為主題，規劃四大展區、三大舞台，有親子、毛小孩互動空間及音樂演唱會等，市集也匯聚全國各地一百多家攤位，現場在下午三點限量贈送野餐墊、圓扇。

副市長陳純敬昨天以復古穿搭為活動宣傳，四大展區包括「春紛微醺 搖呀搖」、「游牧野餐 躺呀躺」、「親子樂園 滑呀畫」、「毛小孩 跑呀跑」，並有二手玩具、二手童書交換會，培養愛物惜物的永續觀念，還有寵物友善樂園開放狗狗社交玩樂，寵物講座讓飼主學習與毛孩相處的知識。

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高灘處長黃裕斌指出，今年音樂舞台規劃三大主場，「春紛大舞台」邀請Angie、HUSH、icyball 冰球樂團、Night Keepers守夜人、SoulFa 靈魂沙發、小男孩樂團、柏霖、徐暐翔、鄒序Hogan T.、麋先生等卡司輪番登場；「綠洲小舞台」由Hit Fm台北之音DJ帶來九十年代至千禧年的經典金曲；「動物島小小舞台」由DJ播放remix版兒童歌曲。

他說，民眾可搭乘捷運中和新蘆線抵達三重站後，從一號出口循指標前往，或搭乘62、232、227區、264、640線公車，在捷運三重站下車，步行三分鐘到會場。

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