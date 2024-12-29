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    葉元之罷免連署 第一階段門檻達標

    新北市民眾發起罷免國民黨籍板橋東區立委葉元之的連署活動，罷團府中連署站，不斷有民眾攜伴來簽連署書。（記者黃子暘攝）

    新北市民眾發起罷免國民黨籍板橋東區立委葉元之的連署活動，罷團府中連署站，不斷有民眾攜伴來簽連署書。（記者黃子暘攝）

    2024/12/29 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市民眾發起罷免國民黨籍板橋東區立委葉元之的連署活動，罷免團體昨日指出，罷免連署書上週已達到第一階段法定門檻的二三八二份，昨日（廿八日）是葉元之的生日，團隊昨公布這項資訊，作為葉元之的「慶生賀禮」。葉元之則批，「拿別人生日來鬥爭，這團體真的沒下限」。

    持續收件 民團選葉生日公布

    罷免葉元之連署第一階段門檻為二三八二份連署書，罷團表示，目前連署書件數已達第一階段法定最低門檻，團隊將持續收件，確保日後剔除瑕疵件數後仍能通過門檻。至於何時會送件？罷團表示，具體送件時間尚未確定。

    葉反擊拿生日來鬥爭 沒下限

    罷團將第一階段安全目標設定為八四八四份，並喊出諧音口號「罷之罷之」。截至昨日，第一階段目標份數進度達卅二．六％。

    葉元之反擊，「拿別人生日來鬥爭，這團體真的沒下限，上次還有民進黨議員在公祭的場合騷擾我，還偷錄音，到底要亂台灣多久？」

    記者昨天實際走訪罷團府中連署站，不斷有民眾攜伴來簽連署書。現場志工指出，罷團由一般公民組成，大家努力奔走完成設攤路權申請、宣傳等作業，許多民眾見志工們奔波勞頓感到不捨，主動提供空間讓團隊可以設攤收件，很感謝民眾支持；向葉元之送出「生日禮物」後，希望民眾踴躍連署。

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