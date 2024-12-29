捷運民生線綜合規劃修正 再報中央

民生汐止線、基隆捷運路網

2024/12/29 05:30

從汐東線東湖站向西延伸至北市大稻埕 全長約11公里設9車站

〔記者黃子暘／新北報導〕新北捷運汐止東湖線、基隆捷運以及台北捷運民生線建設正在陸續推動，未來三線完工串連可一車往返基隆、台北大稻埕。新北市捷運工程局長李政安說，繼汐東線簽約、基隆捷運提報基本設計工程經費後，民生線綜合規劃報告廿七日已提交通部審議，希望中央盡速核定，完成北北基生活圈路網。

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李政安表示，民生線規劃從汐東線SB一○東湖站向西延伸至台北市大稻埕，全長約十一．○二公里，共設九座車站（地下八站、高架一站），並在基隆八堵設機廠；雙北合作完成民生線綜規報告，並由新北市府提報。

李政安指出，綜規報告在四月九日第一次提報交通部審議，經交通部辦理現場勘查、函覆審查意見，經修正後十二月廿七日市府再次提報中央，希望中央能支持，盡早核定，才能盡早完成跨三市的整合路網。

汐東線 預計明年3月開工

汐東線總長五．五六公里（新北境內四．七五公里，台北境內○．八一公里），共設六座高架車站及一座機廠，規劃可轉乘北捷文湖線、台鐵、基隆捷運。汐東線主體工程於十二月十九日簽約，預計明年三月開工、二○三二年完工。

基隆捷運 拚明年6月招標

基隆捷運總長十五．五九公里，共設十三站，從基隆市八堵平面站後爬升，沿基隆河谷廊帶，以高架型式至南陽大橋站前轉為平面，接續以地下型式至台北市南港，規劃可轉乘台鐵、汐東線、北捷板南線、文湖線、高鐵，其中有一段與汐東線共構。綜規已在一月獲行政院核定，十一月完成基本設計，十二月十六日提送基本設計工程經費送交通部轉公共工程委員會審議，若順利，新北捷運局預計明年六月上網招標、二○三三年完工。

捷運局補充，民生線全線可行性研究報告在二○一一年十二月獲行政院核定，二○二○年交通部與北北基共識，由新北市先行推動汐東線；民生線、汐東線、基隆捷運為同一路網，未來三線完工就能「一車到底」往返基隆、台北市南港與大稻埕，串聯北北基生活圈。

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