淡水公七警消廳舍動土 自救會抗議

淡水公七公園自救會站路口陳抗。 （記者董冠怡攝）

2024/12/28 05:30

陳情不該犧牲淡海唯一僅存森林公園 侯友宜︰民生、生態求取平衡

〔記者董冠怡／新北報導〕淡海新市鎮正在發展中，人口越來越多，因應治安及救災需求，市府在淡海輕軌濱海沙崙站旁的公七簡易自然公園，興建淡水分局新市派出所、淡海捷運警察分隊及淡海消防分隊辦公廳舍，昨天動土，預計二○二六年完工。不過，淡水公七公園自救會近廿人舉牌抗議，批評市府在森林公園興建警消大樓，破壞生態環境。

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多功能大樓 2026年竣工

公七公園腹地面積約三公頃大，警消廳舍基地面積約一．五公頃，規劃一棟地下一層、地上四層的多功能辦公大樓，工程經費三億餘元，昨天市長侯友宜主持動土典禮，預計二○二六年十月竣工。

淡水公七公園自救會昨天在公園對面舉牌陳抗，高喊「要生態也要警消，生態保育護公七，閒置用地設警消，警消改址救交通」、「侯市長，請幫忙！」並將連署陳情書交給警察局代表，希望侯友宜能夠傾聽市民心聲，他們贊成設立警消大樓，但應利用閒置用地，不該犧牲淡海唯一僅存的森林公園、迫害動物棲息地。

自救會表示，市府還有其他選擇，而且現地已有雙線輕軌交會，未來又有淡江大橋龐大車流湧入，擔心交通大打結，甚至延誤救援可能，要求侯友宜「立即停工、巡迴溝通、重新選址、保護生態」。

侯友宜指出，隨著淡海新市鎮開發和淡北道路、淡海輕軌、淡江大橋三大交通建設如火如荼進行中，逐步吸引人流進駐，許多公共建設需要提早到位，建設過程難免出現不同聲音，但他認為在眾人攜手共同合作下，可以在民生需求與環境生態間求取平衡，也會堅定向前走。

淡水警分局說明，新市派出所轄境劃設，包含原屬水碓派出所轄管崁頂里、埤島里及原屬中正路派出所轄管大庄里，總人口數四萬四七三九人，初期警力十六人，未來將依人口（戶）數漸進調整，以符合治安及交通需求。

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