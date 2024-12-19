FRC台灣區賽 明年3月新北登場

2025年FRC機器人區域大賽台灣區賽事將在新北市五股區登場，系列活動昨日揭開序幕，副市長劉和然在安康高中參賽團隊介紹下操作具備自動辨識目標及取物功能的機器人機台。（記者黃子暘攝）

2024/12/19 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕二○二五年國際級高中職生機器人大賽「FRC（FIRST Robotics Competition）機器人區域大賽」台灣區賽事，將於明年三月六日至九日在新北市工商展覽中心登場，教育局昨天舉辦系列活動開跑儀式。副市長劉和然指出，這屆賽事有卅三支台灣隊及波蘭、夏威夷、澳洲及菲律賓四支國外隊伍參賽，爭奪前往美國休士頓參加決賽的四個名額，希望台灣隊大展身手，把決賽門票留在台灣。

教育局長張明文介紹，FRC是結合AI、程式教育等領域的團隊競賽，只有四隊能前往美國休士頓參加決賽，分別為聯盟冠軍第一及第二隊伍、影響力獎一隊及工程啟發獎一隊，若新北市學校進入決賽，教育局將補助四十萬元。

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安康高中參賽隊伍把作品帶來現場，隊長陳盛緯分享，機器可透過視覺定位系統自動辨識方位，並自動移至目標區投擲道具，藉由實作他領悟許多機械原理。

樹林高中參賽隊伍公關長鍾昀庭說，新北市主辦明年台灣區FRC區域賽，並推出人氣影片競賽等系列活動，鼓勵各隊透過創意影片，展現製作過程及團隊精神。

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