公園違規停車、吸菸 新北有法可罰

新北市研擬公園管理自治條例草案，針對違規駕駛或停放車輛、吸菸等行為有祭出罰則。（記者賴筱桐攝）

2024/12/19 05:30

自治條例草案市政會議通過 將送市議會審議 議員憂心恐面臨執行困難

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市幅員遼闊，總計有一千多座公園，因分屬不同單位管理，事權無法統一，形成多頭馬車。市府研擬「新北市公園管理自治條例」草案，昨天通過市政會議，將送市議會審議。針對違規在公園內駕駛車輛或停車、吸菸等行為祭出罰則，有議員憂心，新法上路後恐面臨執行困難的考驗。

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區公所取得事證 移送農業局裁罰

綠美化環境景觀處處長林俊德指出，目前新北市公園管理維護工作多由各區公所負責，自治條例與現行管理辦法最大差異是事權統一，未來管理權限可由主管機關農業局委任所屬機關或區公所辦理，違規案件區公所取得事證後，統一移送農業局裁罰，盼產生嚇阻作用。

未經許可駕駛、停放車輛 最高罰6千

景觀處表示，公園內車輛違規停車，影響民眾安全，因無法源依據，導致無法裁罰，自治條例草案規定，公園禁止未經許可駕駛或停放車輛，違者開罰一千二百元至六千元，並得移置車輛至特定地點保管。

公園禁菸區吸菸 罰2千到1萬

此外，民眾到公園常有癮君子「吞雲吐霧」，旁人被迫吸二手菸，草案明訂禁止在禁菸區吸菸，違者可依菸害防制法裁罰二千元以上、一萬元以下罰鍰。

另草案第十三條規定，公園內不得有隨地拋棄果皮、便溺、未經許可野炊、販賣物品、在水池或湖泊內游泳或釣魚、毀損花卉或設施、餵食無飼主的動物、喧鬧、酗酒、妨害風化或賭博等行為，違者分別有不同罰則。

議員︰執行面應考量配套措施

市議員陳乃瑜表示，在公園吸菸是最為人所詬病，會影響孩童與長輩健康，還有人貪圖方便，將摩托車騎進園區，造成空氣污染與安全疑慮，過去僅豎立一塊告示牌禁止不當行為，但缺乏公權力強制取締，樂見有主管機關統一事權，不過，以往常發生民眾檢舉後相關單位趕赴現場，違規人已離開，緩不濟急，未來執行面應考量配套措施，加強執法精進作為。

市議員陳世軒說，農業局委託的機關沒有裁罰權，只有維管權與舉證權，執法時易產生糾紛，公所人員是否有權力暫時滯留違規者，要求提供個資？日後檢舉案件暴增，稽查人力是否足夠？以民眾在意的公園抽菸問題為例，恐難解決稽查、開罰問題，能否有效遏止違規仍有待商榷。此外，夏季高溫炎熱，遊具設施太燙恐有安全問題，北市府針對公園遮陽設施有明文規定，建議新北納入自治條例，提供相關單位評估準則，提升休憩品質。

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