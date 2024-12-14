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    首頁　>　新北市

    土城廣福派出所啟用 5樓健身免費體驗

    廣福派出所、交通分隊暨體育局健身中心啟用，健身中心試營運期間開放免費使用。（記者翁聿煌攝）

    廣福派出所、交通分隊暨體育局健身中心啟用，健身中心試營運期間開放免費使用。（記者翁聿煌攝）

    2024/12/14 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市警局土城分局廣福派出所、交通分隊暨體育局健身中心昨天啟用，大樓一到四樓為派出所及交通隊辦公室，五樓為體育局委外經營的健身中心，即日起至明年一月底試營運，開放民眾免費使用，未來也會提供社區長輩免費公益時段，並對社區民眾提供使用優惠。

    市警局表示，共構大樓經費總計二億四千九百萬元，歷經兩年規劃與施工昨天啟用，一、二樓為廣福派出所辦公廳舍和待勤室，在值班台加裝強化安全「Ｈ型鋼構」設施，保障值勤員警安全，三樓及四樓為交通分隊辦公與休憩空間。

    市長侯友宜主持啟用典禮，他說，市府持續改善第一線警察同仁工作環境，從蘆洲分局成州派出所到廣福派出所陸續啟用，重視基層人員的工作環境，明年還有多處新廳舍完工啟用，包括三重分局交通分隊及瑞芳分局貢寮分駐所，為提升治安和便民服務提供更強的基礎。

    體育局長洪玉玲表示，五樓健身中心即日起試營運，至明年一月卅一日，開放民眾免費使用，邀請大家來體驗高品質的健身設施，享受運動樂趣，為生活增添更多健康活力。

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