土城員和公園改造 融入客家意象

新北市客家局改造員和公園，以桐花為主題翻新公園入口意象。（記者翁聿煌攝）

2024/12/14 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市土城區員和公園客家特色景觀營造昨舉行啟用典禮，由客家事務局與農業局、綠美化景觀處及土城區公所合作建置，透過公園改造融入客家特色意象，讓在地居民可就近接觸到客家文化，為新北市三峽客家文化園區外首座客家特色景觀營造社區地景公園。

新北市副市長陳純敬說，員和公園特色景觀展現新北多元文化共榮共好的環境，藉由整修員和公園機會，以桐花為主題改善公園入口意象、馬賽克拼貼牆面等，同時於告示牌、景觀牆等建物加入客語音標、客家造字等，使相關意象融入遊憩設施。

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客家事務局長林素琴說，新北市擁有六十七萬客籍人口，其中土城區為新北市客家人口數排名第四的行政區，自一九九七年起辦理桐花節，是全國最早辦理桐花節的鄉鎮市，土城有五十座社區公園，提供居民理想的休閒娛樂場所，在此建置具有客家特色的景觀，可以帶動土城區及更多市民參與客家文化。

員和公園最初由日月光集團捐贈農業局所屬綠美化景觀處，並由土城區公所維護管理，此次客家特色景觀營造工程亦由土城區公所執行，為公私協力、跨局處共同合作典範，客家事務局邀請市民一起到員和公園遊憩、觀賞，親自感受新北客家文化之美。

新北市客家局改造土城區員和公園，以桐花為主題翻新公園入口意象等，展現客家族群特色，昨天啟用。（記者翁聿煌攝）

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