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    首頁　>　新北市

    淡海輕軌運量增 12/16起早尖峰加開班次

    淡海輕軌運量攀升，16日起更新時刻表，平日上午尖峰時段加開班次。（新北捷運公司提供）

    淡海輕軌運量攀升，16日起更新時刻表，平日上午尖峰時段加開班次。（新北捷運公司提供）

    2024/12/14 05:30

    淡金北新站至新市一路站車程縮短1分鐘 時刻表更新

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市淡海輕軌今年單日平均運量達一萬七千人次，比通車初期成長八十％。新北市捷運公司表示，淡金北新站（V05）至新市一路站（V06）日前已經完成提速，可縮短一分鐘車程，淡海輕軌將從十二月十六日起更新時刻表，平日上午尖峰時段加開班次，更方便乘客轉乘台北捷運淡水信義線紅樹林站。

    轉乘捷運紅樹林站 更方便

    捷運公司說，現行淡海輕軌平日早尖峰班距是四至六分、午尖峰是五至十分；假日上午九點前班距為十至十六分、九點後為八至十一分；平日早尖峰時段加班車後，可再省一分鐘。

    淡北道路施工 助紓解壅塞

    捷運公司指出，淡海輕軌運量隨著淡海新市鎮人口成長而攀升，今年平均日運量也比去年成長近十五％，淡海輕軌已成為當地重要大眾運輸工具；日前淡金北新站（V05）至新市一路站（V06）號誌系統及轉轍器修改已測試完畢，單程將可縮短一分鐘，再加上淡北道路正在施工中，有賴大眾運輸協助紓解交通，十二月十六日起將更新時刻表，平日早尖峰時段將加開班次，縮短運行時間及降低列車擁擠度。

    環狀線復駛 送650張TPASS

    另外，捷運新北環狀線因○四○三地震震損，十二日恢復全線營運，新北捷運公司為感謝舊雨新知支持環狀線，捷運公司與交通局推出抽、贈獎活動，將送出六五○張「超級好友卡」TPASS基北北桃都會通票卡（已儲值）；活動的「老友回饋獎」、「好友感謝獎」憑常客累計出站次數排名直接贈送，另有「通車紀念獎」抽獎，使用TPASS搭環狀線進出站即可參加抽獎。

    捷運公司表示，環狀線全線恢復營運後，為促進民眾多加利用，凡憑TPASS搭環狀線，並在環狀線車站有進站或出站紀錄（不含同站進出），就可參加通車紀念獎抽獎。

    此外，「超級好友卡」卡面設計以環狀線列車車身塗裝作為設計靈感，呈現人與人、站與站之間的聯繫，也能組成英文「Thanks（感謝）」的縮寫「THX」。詳細活動辦法及注意事項，請參閱捷運公司官方網站。

    捷運新北環狀線恢復全線營運，將送出650張「超級好友卡」TPASS基北北桃都會通票卡。（新北捷運公司提供）

    捷運新北環狀線恢復全線營運，將送出650張「超級好友卡」TPASS基北北桃都會通票卡。（新北捷運公司提供）

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