新北明年總預算三讀通過 歲出2224億創新高

2024/12/13 05:30

議會統刪6億餘元 歲入2090億比去年成長4.4％

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會昨天三讀通過市府明年總預算案，歲出原編列二二三一億餘元，經各黨團協商，統刪六億餘元、僅占整體比率○．二九％，由市府自行調整科目，修正後歲出預算數為二二二四億餘元，創下歷年新高，其中最大宗支出為教科文相關，其次是社會福利。市議會民進黨團總召集人張維倩表示，刪除後歲入仍比去年增加四．四％。

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最大宗支出為教科文 社福居次

主計處長吳建國表示，明年歲入預算原列二○九六億一二七四萬餘元，審議結果為二○九○億一六三萬餘元，減少六億一一一一萬餘元；歲出原列二二三一億一二七四萬餘元，統刪六億四七○○萬元，修正為二二二四億六五七四萬餘元。

民政局補助 議員籲公平對待各區

張維倩、民進黨團副召集人張錦豪說，黨團協商的僵持項目為民政局編列四千萬元「補助地方發展、改善環境及活動辦理相關費用」，用途包含補助新北耶誕城、公墓除草、辦理特定行政區活動，盼民政局公平對待各區，避免民眾產生厚此薄彼的感受；此外，部分局處的副首長等高階事務官懸缺多時，預算仍照樣編列副首長特別費不合理，市府應盡快補齊人力，不能浮濫編列預算。

民進黨團幹事長廖宜琨、書記長陳乃瑜指出，警察局歲入增加二．七億元，其中一．六億元來自罰款收入，但科技執法不一定能改善交通，附帶決議由市府審慎評估科技執法設置地點，以加強宣導代替舉發；此外，市府編列一一五○萬元預算補助新北市工商發展投資策進會，其中九成是人事費用，疑為政治酬庸單位，且策進會相關課程經濟發展局已經辦理，不用疊床架屋。

國民黨團書記長陳偉杰表示，總統大選後，各黨團都希望回歸地方建設、務實討論市政，監督市府是議員的天職，此次協商過程平和，預算小幅度刪減且順利通過，有助於重大政策推動，盼市府落實執行。

國民黨團副書記長呂家愷、蔡淑君說，針對預算疑慮市府已詳盡說明，新北市正在邁向大建設階段，需要投入資源挹注，提醒市府城市行銷和節慶活動經費務必照顧各行政區，讓全體市民享受施政成果。

吳建國表示，市府明年持續推動公共建設，包含建構完善交通路網、設置運動休閒設施、辦理公共托育和托老中心等，提升教學設備，加強教育品質，並積極招商引資。

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