白尾海鵰滯台22年 現身新北新店山區空戰爭食

飛行技術精湛的「海鵰爺爺」（下方）在空中180度翻身與魚鷹對抗，靈巧的身手令人激賞。 （拍鳥俱樂部法蘭克提供）

2024/12/12 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕被台灣鳥友暱稱為「海鵰爺爺」、滯留台灣廿二年的迷鳥白尾海鵰，近來現身新北市新店廣興山區，吸引許多鳥友前往觀察拍攝，其中拍鳥俱樂部成員法蘭克耐心守候，拍到白尾海鵰與魚鷹爭食的珍貴畫面，飛行技術精湛的「海鵰爺爺」在空中一百八十度翻身與魚鷹對抗，靈巧身手令人激賞。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷指出，白尾海鵰是大型猛禽，身長七十六到一百公分，飛行時兩翼展開可長達二百至二五○公分，成鳥全身多數是咖啡色，只有尾巴是白色。

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台灣這隻白尾海鵰被國內鳥友發現至今已廿二年，顯然適應在台灣的生活，歷年來屢次有鳥友觀察到牠的蹤影，白尾海鵰通常生活在北極圈，每年季節性遷徙到北海道過冬，壽命約在三、四十年之間。

黃蜀婷說，「海鵰爺爺」最近被發現在新店廣興濕地出沒及獵食，吸引大批鳥友前往朝聖，「海鵰爺爺」英姿不減，依然活力十足、動作靈巧，不論是在飛翔或佇立樹梢的英姿都很迷人，鳥友法蘭克更拍攝到「海鵰爺爺」與魚鷹爭奪地盤的精彩互動，空中翻身一百八十度對抗，成為經典畫面。

黃蜀婷表示，她去年曾經到北海道拍攝白尾海鵰生態，當地漁民在每年白尾海鵰和虎頭海鵰從西伯利亞和北極圈到北海道過冬時投食，吸引大批觀光客和攝影愛好者前往觀賞，希望台灣加強生態保育，打造國際自然生態旅遊景點。

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