新北U18棒球邀請賽 12強出爐

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，12強名單出爐，圖為新北白棒球隊球員撲壘。（記者羅國嘉攝）

2024/12/12 05:30

〔記者羅國嘉、陳奕劭／新北報導〕新北富邦國際城市U18棒球邀請賽昨日第四天賽程結束，十二強名單出爐，包含新竹市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、花蓮縣、澳洲昆士蘭、韓國京畿道，其中Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ組第一名分別為新北藍、台東縣、首爾、台中市，由於當初這四隊抽到種子隊，直接晉級八強。

體育局指出，昨天三重棒球場由Ｃ組昆士蘭與屏東縣開場，昆士蘭前局因先發投手不穩，緊急換上台裔投手張安毅止血，最終以九比三擊敗屏東縣；Ｂ組大阪、新北白戰成三比三平手；Ｃ組首爾靠再見安打五比四逆轉嘉義市。

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在天母棒球場的Ａ組新北藍以六比四戰勝南投縣，贏得三勝；Ａ組花蓮縣以一比○驚險擊敗神奈川；Ｂ組台東縣七比○大勝京畿道。

體育局表示，今天進行十二強賽事，三重、天母棒球場兩地同步開打，期間免費入場，直播平台全程轉播。

鶯歌建國里休閒廣場 整修完成

另外，鶯歌區建國里休閒廣場常有居民打球、辦活動，近期廣場的天幕漏水、地坪破損，鶯歌區公所斥資七八○萬元整修，改善既有天幕、排水設施，地坪全面翻新，增加照明設備，並更新籃球柱保護墊及籃球框架，工程總經費七八○萬元，教育部補助四五五萬元，市府民政局補助三二五萬元（包含市議員呂家愷、蘇泓欽建議款共八十萬元），原定明年二月完工，提前十二月四日完成，將在年底前啟用。

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