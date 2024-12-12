新北全民運奪71金 侯友宜頒5400萬獎金

新北市在今年全民運動會囊括七十一金、六十九銀及六十五銅，市長侯友宜頒發總獎金五四○○萬元。（記者賴筱桐攝）

2024/12/12 05:30

金牌數與總獎牌數205面創新高 傲視全國 其中14項蟬聯冠軍

〔記者賴筱桐／新北報導〕日前在屏東縣舉辦的全民運動會，新北市表現亮眼，共囊括七十一金、六十九銀及六十五銅，總獎牌數二○五面與金牌數均為全國第一，創下歷年新高，市長侯友宜昨天在市政會議頒發賽事總獎金五千四百萬元給予肯定，期許選手突破自我、再創新北的榮光。

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市府體育局長洪玉玲指出，本屆全民運動會，新北市參賽廿一個種類、共卅二個單項，其中十四項獲得冠軍連霸，包含男子及女子組太極拳、摔角、柔術、創意球類及男子組巧固球、健力、沙灘手球與女子組傳統體育、躲避球、龍舟拔河，皆獲得團體錦標第一名，金、銀、銅選手分別可獲得十二萬、九萬、六萬元獎金。

健力隊表現亮眼 6人破紀錄

新北市健力代表隊表現突出，全隊拿下六金三銀二銅，有六人破紀錄，分別是已取得二○二五年世界運動會參賽門票的田基森，在男子組一二○公斤以上級打破大會和全國紀錄；一二○公斤以上級的巫翊俅、八十三公斤級的江凱傑、女子組四十七公斤級陳葦綾及七十六公斤級林俐宸等人，均打破大會及全國紀錄；男子組一○五公斤級蔡志偉在臥舉打破大會紀錄。

巧固球隊男子組 拿下第10冠

新北市巧固球代表隊男子組拿下第十座冠軍，成功蟬聯九連霸，領隊三民高中校長彭盛佐表示，感謝教練方慎思及張惟淳、李智瑋二位校友，協助教導隊員執行進攻及防守戰術，讓球員將訓練成果發揮得淋漓盡致，未來要延續連霸紀錄。

舞蹈運動種類奪6金 全國最多

在舞蹈運動種類，新北奪得六面金牌，數量居全國第一，包含未滿十四歲組單人單項維也納華爾滋、快四步、恰恰及倫巴、雙人標準舞兩項組、同步舞標準舞兩項組。

新北市體育運動舞蹈委員會主委陳儀君表示，參賽選手兼顧課業及練舞，非常辛苦，樂利國小十一歲選手林奕君表現突出，教練考量她身材嬌小，建議改報名維也納華爾滋快三步，策略成功贏得后冠。

另外，太極拳榮獲團體錦標四連霸，新北市太極拳委員會總幹事陳俊華說，感謝體育局免費提供訓練場地並協辦城市盃太極拳錦標賽，讓選手有舞台發揮實力。

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