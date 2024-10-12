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    首頁　>　新北市

    大客車駕駛徵才 北北基宜今釋出1300職缺

    2024/10/12 05:30

    〔記者董冠怡、黃子暘／新北報導〕交通部公路局今天上午十一點至下午三點，在板橋車站地下一樓舉辦大客車駕駛徵才活動，北北基宜合計廿二家公路、市區、遊覽車客運業者設攤，釋出一千三百餘個駕駛職缺，凡媒合成功、完成受訓並到職滿三個月，享有補助津貼，符合資格者最高可領取近十四萬元。

    台北區監理所長黃鈴婷表示，公路局二○二二年起開辦大客車駕駛徵才補助措施，將延長至二○二五年二月底止，駕駛人連續受僱滿三個月，可請領穩定就業獎勵金一萬五千元，每滿一個月補助五千元，最高六萬元；若符合資格，再依訓練類別請領駕駛訓練費用補助，最高五萬九二三元。公路局指出，駕駛訓練費用、訓練期間生活津貼及穩定就業獎勵金三項補助加總，最高可請領十三萬九二八八元。

    黃鈴婷表示，活動當天持大貨車或大客車駕駛執照兌換集點卡，至三家客運業者攤位諮詢，並參加交通安全宣導活動，集滿四點可兌換超商商品券三百元，限量二百份。

    另外，勞工局今天在市民廣場舉辦「一職有你」職業訓練成果展，邀集廿一個單位打造餐飲主題展館，並設置五十個攤位，有手作DIY、剪髮、按摩、美甲彩繪等，提供三千份美食，活動免費，完成闖關可獲得摸彩券，頭獎為五十吋液晶電視。

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