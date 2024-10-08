女童多處瘀青 家長控幼師施暴

家長指至幼兒園接女兒時，發現女兒臉頰有明顯咬痕。（議員張嘉玲提供）

2024/10/08 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市某連鎖幼兒園永和分校傳出疑似虐童案，有家長指控，二歲女兒八月入園，發現臉部及身上多處瘀青、臉頰還有咬痕，哭喊不要上學，園方還刪除監視器畫面，涉嫌湮滅證據，教育局已裁罰負責人卅萬元；園方回應，已對老師祭出停職處分，靜待調查結果出爐。

市議員張嘉玲昨天陪同女童父親召開記者會，女童父親表示，孩子八月五日入園，同月中旬起陸續發現臉部、身上多處瘀青，並出現睡眠中斷、夜驚、哭喊尖叫等症狀，嚴重到需要就醫，園方稱是小朋友在玩遊戲、搶玩具，質疑老師前、後說詞不一；九月十一日從幼兒園接女兒回家時，右臉頰腫脹、咬痕清晰可見。

女童父親說，要求調閱監視器，園長找理由推託；他帶女兒到醫院驗傷，醫護人員確認是咬痕，「但不像是同齡小孩咬的，不排除是成人的咬痕」。

張嘉玲表示，教育局獲報後遲遲沒下文，家長未獲得教育局關心，她當面向教育局長張明文反映，從九月廿六日至今已過十二天，毫無進度，她還接獲爆料，指有人教唆幼兒園人員消除監視器畫面。

教育局回應，九月十二日晚間獲報、隔天立即到園稽查，若調查屬實教保員不當管教幼生，行為人最重可罰六十萬元，且終身不得擔任教保服務人員，另幼兒園最重可罰六萬元。

園方涉刪畫面 教局裁罰30萬

教育局說，園方誆稱監視器畫面已交給警方，並以不會操作為由，規避提供影像給教育局，後被檢察官調查搜索，發現涉及將監視影像格式化，依法裁罰負責人最高卅萬元罰鍰，涉嫌湮滅證據罪由檢方調查。

新北市一名家長在市議員張嘉玲陪同下，出面指控女兒在某連鎖幼兒園永和分校遭到不當對待。（記者董冠怡攝）

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