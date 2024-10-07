反毒槓藥頭 師鐸獎教官陳孝盈守護學生

新北市立三重高中主任教官陳孝盈，任內積極輔導學生遠離毒品，獲今年師鐸獎肯定。（教育部提供）

2024/10/07 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕為讓學子遠離毒品，從事輔導工作十三年的新北市三重高中主任教官陳孝盈多次遭藥頭嗆聲，甚至攜帶武器到校門口堵人，但他不放棄任何可能希望，陪伴高風險學生打手遊，並與警方合作介入，把孩子留在學校，獲得今年師鐸獎肯定。

陪高風險生打手遊 拉近距離

陳孝盈過去看到許多因毒品而家破人亡的情況，非常厭惡毒品，轉任學校教官觀察到校園毒品問題時，不願孩子受害，關注學生出席狀況，進行家訪及輔導，也與警方聯繫偵辦。

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但擋藥頭財路使陳孝盈被盯上，他某日站在校門口，瞥見藥頭在遠處觀望，之後騎機車靠近，甚至用毛巾包住「長長一根」疑似武器，所幸及時往校內求助而化解危機。

也曾有學生告知，藥頭在臉書公開嗆「某教官多管閒事」、「要去學校找你談」，但陳孝盈堅持不退縮。

另一方面，陳孝盈重新思考如何把學習表現低落的學生留在校園，與教育局合作開辦電競社團、園藝芳香療法、手作等課程，提供國文、英文、數學課程以外的多元活動，他也學習打手遊，拉近與學生的距離。

陳孝盈獲得今年師鐸獎後，已轉任新北市教育局，但持續關懷學生，還有家長委託他繼續輔導。他表示，在校服務重點在於引導孩子到校，減少接觸外面的誘惑，但離校就難再追蹤，轉職後將投入後端關懷，確保孩子都能及時被接住。

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