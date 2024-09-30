新北義民祭登場 蘆洲哈客館10月啟用

新北市長侯友宜（左二）出席新北客家義民文化祭，與踩街團隊共同挑擔進場。（記者羅國嘉攝）

2024/09/30 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市「客家義民爺文化祭」一連三天在市民廣場登場，市長侯友宜昨天帶領貴賓與表演團體一同挑擔，並擔任主祭大典的主祭官；侯表示，新北有六十七．二萬名客家鄉親，今年十月將啟用「哈客館」蘆洲館，二○二五年建置板橋二館及三重館，目標在二○三○年完成十五館。

客家局指出，今年活動邀請台北藝術大學音樂與影像跨域學系學生程典End Chung創作客家歌曲《喊�轉屋个歌聲》，透過音樂旋律凝聚客家族群向心力，強化客語永續傳承。

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昨天祭祀大典由板橋莒光國小、中和秀山國小、忠山幼兒園、道安幼兒園及心耶魯幼兒園等學校共同獻唱，紅瓦民族舞蹈團編舞，新北市各客屬社團理事長組成義民涼傘表演，老中青跨代結合，彰顯傳統與創新的客家之美，呈現豐富多元的客家文化價值。

侯友宜表示，鼓勵民眾參加客家徵字、HAKKA畫客家、拍照打卡等多元活動，未來將持續推動全齡客語扎根、廣設哈客館、延續傳統節慶，並打造哈客樂園等政策，達成二○三○年完成十五座哈客館的目標，讓新北處處可見客家族群聚落。

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