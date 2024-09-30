新北登革熱增6例 疫區未擴大

2024/09/30 05:30

〔記者羅國嘉、林惠琴／綜合報導〕新北市昨天再新增六例本土登革熱病例，為二男四女，分布新店區及中和區各三例，年齡介於五十九歲至八十六歲，截至廿八日累計有四十九例。市長侯友宜表示，目前疫情集中在中和與新店，沒有向其他行政區擴大，本週為防疫關鍵期，將加強清消，盼有效控制病媒蚊。

鎖定天山公園周邊55里清消

衛生局長陳潤秋說明，昨日新增的六案皆由醫療院所通報，從民眾出現症狀就醫到衛生局接獲通報，平均不到二天，顯示民眾與醫師臨床診斷的警覺性提升，讓衛生單位及早介入，針對確診者住家範圍一百公尺清消，阻斷傳播風險；外傳中和興南夜市受登革熱影響須封閉，市府澄清，沒有要封閉夜市，已請一二六位攤商抽血檢驗，結果皆為陰性。

衛生局專門委員楊時豪表示，目前針對五十五個里和區域擴大進行孳生源清除，也將中和景新公園、三介廟到新店天山公園環山步道列為管制區，限制人員進入。此外，若防疫人員查獲陽性孳生源，將依傳染病防治法開罰三千至一萬五千元。

衛福部長邱泰源昨天出席第一屆全球中醫藥學術大會表示，新北市政府積極處理登革熱疫情，衛生局在個案居住地與風險場地清消、化學防治，並設立社區篩檢站，中和區三介廟一帶也封山一個月；疾管署已成立機動防疫隊協助，未來會視個案狀況及影響層面，評估是否需要提高防疫層級。

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