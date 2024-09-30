內政部「街道改善」提案票選 新北4路段上榜

內政部「全民參與街道改善平台」第一梯次提案票選結果出爐，淡水英專路上榜。（記者董冠怡攝）

2024/09/30 05:30

淡水學府、英專及鄧公路、三重文化北路 市府︰會勘研擬改善

〔記者董冠怡／新北報導〕內政部推動「全民參與街道改善平台（街道醫生）」，民眾可直接參與道路改善提案並票選，國土管理署已公布第一梯次結果，新北市淡水區學府路、英專路及鄧公路、三重區文化北路共四處上榜，大多是行人友善設施欠佳；市府表示，配合中央政策並會勘改善。

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學府路列優先改善 中央出錢

內政部指出，第一階段全國計有一萬二○六四件提案，彙整民眾提案及票選結果後，先篩選全國八條優先改善路段，其中，新北市淡水區學府路是八條優先改善的路段之一，改善經費由中央全額挹注；其他得票數超過五十票者，由地方政府評估案件的可行性，如有需求可向中央申請經費補助。

缺少人行道或遭佔用 友善不足

淡水區學府路以一五四票被選為第一階段優先改善道路，新北市另有三處待改善，淡水區英專路、三重區文化北路同為一○九票，淡水區鄧公路是九十七票，這四條路的主要缺失分別是缺少人行道、人行道遭佔用、淨寬或無障礙設施不足等。

4路段路邊機車擋道 人車爭道

記者實地走訪這四處道路，文化北路、英專路都是美食小吃林立，有店面也有攤販，路邊停放汽、機車，行人被迫與汽機車擦身而過、險象環生；學府路、鄧公路多為狹長型或斜坡路段，行人通行空間不足，常被亂停的機車或電線桿擋道，車流密集，也是人車爭道。

議員促檢討 納路權團體、專家意見

淡水選區的市議員陳偉杰表示，樂見更多的行人友善措施，會督促市府廣納路權團體意見，並與交通專家研議，擺脫「行人地獄」罵名；三重選區的市議員顏蔚慈說，新北市多處道路規劃不完善，導致不少通學巷擠滿違停的汽機車、人行道窒礙難行，危險路段也沒有行人穿越號誌，要求市府盡速檢討並制定改善計畫。

市府回應說，將針對個案地點辦理會勘，研擬改善人行道空間、無障礙坡道、排除障礙物及增設交通標線、標誌。

國土署表示，後續將啟動輔導團邀集專家學者、地方政府，討論改善範圍及方案，加速協助改善，平台預計在十月更新案件追蹤功能等相關資訊，第二梯次活動預計在今年底開放提案。

內政部「全民參與街道改善平台」第一梯次提案票選結果出爐，三重區美食小吃林立的文化北路上榜。（記者董冠怡攝）

內政部「全民參與街道改善平台」第一梯次提案票選結果出爐，淡水區鄧公路上榜。（記者董冠怡攝）

內政部「全民參與街道改善平台」第一梯次提案票選結果出爐，淡水學府路上榜。（記者董冠怡攝）

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